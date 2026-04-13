13.4.2026 13:20 ・ Päivitetty: 13.4.2026 13:20

Yle: Viranomaiset sekoilivat Suomeen pudonneista droonimalleista

Poliisi eristi 11. huhtikuuta Iitissä alueen, jolta löytyi maahansyöksynyt ukrainalaislennokki.

Suomeen ajautuneet droonit ovat eri mallisia ja paljon pienempiä kuin mitä viranomaiset aiemmin kertoivat, sanoo keskusrikospoliisi (KRP) Ylelle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kuunvaihteessa Kaakonkulmalla maahan syöksyneiden droonien on kerrottu olevan malliltaan AN-196. Ilmavoimat ilmoitti 29.3. tunnistaneensa ainakin yhden Suomeen lentäneistä lennokeista tällaiseksi.

Ylen mukaan tekniset tutkimukset ovat muuttaneet alkuperäistä käsitystä, mutta lentolaitteiden tarkkaa mallia ei ole voitu varmistaa.

Droonien tiedetään nyt olevan kooltaan pienempiä kuin aiemmin on kerrottu.
Tutkinnan yleisjohtajan, ylikomisario Risto Lohen mukaan myös epäilty räjähdysaineen määrä on ollut selkeästi pienempi kuin julkisuudessa esitetyissä kuvissa olleessa ilma-aluksessa.

Lohen mukaan kaikki löydetyt droonit ovat ukrainalaisia. Päijät-Hämeen Iitistä lauantaina löytyneen droonin uskotaan tuleen Suomeen samaan aikaan kolmen aiemmin löydetyn droonin kanssa.

Kolme muuta droonia löytyivät maaliskuussa Kouvolasta, Parikkalasta ja Luumäeltä. Ylen mukaan KRP pitää mahdollisena, että harhautuneita drooneja voi löytyä maastosta edelleen.

- Tämänhetkisen käsityksen mukaan ei voida poissulkea, etteikö niitä olisi päätynyt tai päätyisi vielä Suomeen, Lohi sanoo Ylelle.

PÄÄESIKUNTA tai Ilmavoimat ei kommentoinut asiaa maanantaina STT:lle. Pääesikunnan viestinnästä kerrottiin, että Puolustusvoimilla ei tässä vaiheessa ole uutta tiedotettavaa kokonaisuudesta.

Puolustusvoimat muistutti, että tutkinta on vielä kesken, ja sitä johtaa poliisi. Puolustusvoimat on antanut poliisille asiantuntija- ja virka-apua.

