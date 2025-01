Yleläiset historiallisen suurista vähennyksistä: ”Iskee kaikkeen Ylen toimintaan” – Journalistiliitolla huoli maakuntien äänen heikkenemisestä

Yleisradio kertoi tänään muutosneuvottelujen päätteeksi 309 työpaikan vähentämisestä. Irtisanomisia vähennyksistä on 157. Ylen ohjelmatyöntekijöiden ja Journalistiliiton mukaan historiallisen suuri vähennys tarkoittaa merkittäviä muutoksia Ylen sisältöihin ympäri Suomen. Demokraatti Demokraatti

– Vähennys on Suomen media-alan historian suurin. Se iskee kaikkeen Ylen toimintaan, muun muassa uutisiin, aluetoimintaan, urheiluun, ruotsinkielisiin sisältöihin ja moniin laadukkaisiin ohjelmiin. Kyse on vasta ensimmäisestä neuvottelukierroksesta. Seuraavaa kierrosta odotetaan jo keväällä, Ylen ohjelmatyöntekijät YOT muistuttaa tiedotteessaan.

Leikkausten taustalla ovat parlamentaarisen työryhmän päätökset. YOT:n mukaan kansanedustajat eivät ymmärtäneet, miten iso leikkaus Yleen nyt kohdistuu.

– On käynyt ilmi, että he luulivat arvonlisäveron noston vaikutusta todellista pienemmäksi. Heillä oli myös käsitys, että Yle voi leikata hallinnosta ja organisaatiosta niin, että vaikutukset sisältöihin jäävät kohtuullisen pieniksi. Todellisuus on paljon karumpi, YOT toteaa.

Satojen ammattilaisten lähtö tarkoittaa isoja muutoksia Ylen sisältöihin, YOT arvioi ja muistuttaa, etteivät leikkaukset tuo uusia tilaajia muille medioille tai auta auta kaupallista mediaa, joka kärsii ulkomaisten mediajättien aiheuttamasta paineesta ja mainostulojen vähenemisestä

– Nyt tehdyillä päätöksillä Yleisradio selviää vielä lakisääteisistä tehtävistään, mutta leikkausten on jäätävä tähän. Ylen pitää saada palvella suomalaisia ja Suomen yhteiskuntaa ilman jatkuvaa poliittista uhkailua uusista leikkauksista, YOT vaatii.

– Tiedämme, että amerikkalaisten suurten some-jättien johtajilla on omia poliittisia päämääriään, joita he nyt ajavat täysin avoimesti presidentti Donald Trumpin rinnalla. Venäjän valtionjohdon kannalta Yleisradion heikentäminen on mitä toivottavin kehityskulku.

YOT muistuttaa, että Yleiradio on merkittävä osa suomalaista kulttuuria, sivistystä ja huoltovarmuutta.

JOURNALISTILIITON edunvalvontajohtaja Petri Savolainen arvioi, että näin valtava työntekijöiden väheneminen heikentää olennaisesti suomalaisten mahdollisuuksia saada tietoa.

– Erityisen huolissani olen siitä, miten maakuntien ja alueiden ääni vähenee Yleisradiossa, hän sanoo tiedotteessa.

Ylen maakunnallisista toimituksista vähennetään noin joka kuudes työntekijä. Savolaisen mukaan on vaara, etteivät kansalaiset enää saa tarpeeksi tietoa maakuntien ja kuntien päätöksenteosta ja elämästä.

– Suomalainen demokratia vaatii suomalaista mediaa. Kansainväliset mediajätit Google tai Meta eivät pysty eivätkä edes halua seurata paikallista päätöksentekoa.

Savolaisen mukaan uhkana on, että Suomeen muodostuu katveita, joita mikään media ei enää seuraa sisällöissään, kun myös kaupallinen media on ahtaalla.

– Meillä kaikilla on suuri tarve luotettavalle uutisoinnille ja laadukkaille sisällöille.

Journalistiliitto huomauttaa, että irtisanomisten määrä voi vielä kasvaa merkittävästi, sillä Ylen muutosneuvottelut käydään useassa vaiheessa. Nyt päättyneet neuvottelut ovat osa Ylen 50 miljoonan euron kustannussäästöohjelmaa. Vuoteen 2027 mennessä Ylen pitää kuitenkin säästää yhteensä lähes 70 miljoonaa euroa.