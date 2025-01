Ylen gallup: SDP kärjessä, kokoomus kasvatti kannatustaan – perussuomalaiset edelleen laskussa

SDP on edelleen Suomen suosituin puolue, mutta sen etumatka on pienentynyt, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

SDP:tä kannattaa sen mukaan yhteensä 23,2 prosenttia vastaajista. Puolueen kannatus on laskenut kuukauden takaisesta mittauksesta 0,8 prosenttiyksikköä.

Toisena tulee pääministeripuolue kokoomus, jonka kannatus on kasvanut 1,2 prosenttiyksikköä ja on nyt 20,0 prosenttia. Kolmantena on perussuomalaiset, jonka kannatus laski edellisestä mittauksesta 0,2 prosenttiyksikköä 14,9 prosenttiin. Ps:n kannatus on laskenut nyt kolmessa mittauksessa putkeen.

Oppositiopuolueista keskustan kannatus pysyi muuttumattomana 13,1 prosentissa, kun taas vasemmistoliiton ja vihreiden kannatus nousi hitusen. Vasemmistoliittoa kannatti nyt 8,9 ja vihreitä 8,3 prosenttia kyselyyn vastanneista.

HALLITUSPUOLUEISTA kristillisdemokraattien suosio laski niin ikään hienoisesti 3,9 prosenttiin. RKP:n onnistui nousta KD:n kanssa tasoihin, kun puolueen kannatus nytkähti 0,6 prosenttiyksikön verran ylöspäin.

Liike nytin kannatuksesta suli 0,8 prosenttiyksikköä, ja sitä kannatti nyt 1,5 prosenttia vastaajista.

Taloustutkimus haastatteli 9.12.2024-7.1.2025 noin 2 500:aa ihmistä. Puoluekantansa ilmoitti noin 1 800 haastateltavaa. Virhemarginaali on enintään 2,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.