Ylen kysely: Yle on Suomen luotettavin uutismedia

Yli puolet suomalaisista pitää Yleä Suomen uutistoimijoiden ykkösenä, selviää Ylen Norstatilta tilaamasta kyselytutkimuksesta.

Ylen nosti tärkeimmäksi uutistoimijaksi 54 prosenttia, kun toisella sijalla oli MTV 13 prosentilla.

Kyselyn mukaan Yle on Suomen luotettavin uutismedia. Kun mukana ovat vastaajat, jotka eivät osaa sanoa kantaansa, Yleä pitää erittäin luotettavana tai luotettavana 81 prosenttia vastaajista. Tämä on yhden prosenttiyksikön vähemmän kuin viime vuonna.

Helsingin Sanomiin luottaa 67 prosenttia ja MTV:hen 64 prosenttia. Vastaajan oman alueen suurimpaan sanomalehteen sekä STT:hen luottaa 60 prosenttia vastaajista. Selkeästi muita kyselyn uutismedioita heikommat luvut on Ilta-Sanomilla ja Iltalehdellä, joita pitää erittäin luotettavana tai luotettavana noin kolmannes.

YLEN KAULA kuitenkin lyhenee, jos vertailussa ei huomioida niitä vastaajia, jotka eivät osaa sanoa, onko kyseinen uutismedia luotettava. Kakkoseksi Ylen jälkeen nousee STT, johon luottaa noin 77 prosenttia kantansa ilmoittaneista vastaajista. Kolmannella sijalla on Helsingin Sanomat, johon luottaa yli 70 prosenttia. Vastaajan alueen suurimpaan sanomalehteen luottaa vajaa 70 prosenttia, kun ei osaa sanoa -vastaajat eivät ole mukana.

Selvästi alle 10 prosenttia ilmoittaa pitävänsä Yleä, STT:tä, MTV:tä tai alueen suurinta sanomalehteä epäluotettavana. HS:llä vastaava luku on noin 10 prosenttia.

Kysely tehtiin internetin välityksellä ja siihen vastasi lokakuussa noin 1 000 suomalaista. Kohderyhmänä olivat 15-85-vuotiaat kansalaiset. Virhemarginaali on enimmillään 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Ylen mukaan tutkimus on ennen kaikkea mielikuvatutkimus, eikä kuvaa sitä, miten vastaajat todellisuudessa käyttävät eri medioita.