Ylessä johtajanimitys – Svenska Ylen pomo vaihtuu

Ylen hallitus on nimittänyt Johanna Törn-Mangsin Svenska Ylen uudeksi johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä heinäkuun alussa.

Demokraatti.fi/STT

Törn-Mangs vastaa Svenska Ylen sisällöistä, henkilöstöstä ja julkaisutoiminnasta. Hän toimii Ylen ruotsinkielisten sisältöjen päätoimittajana ja vastaavana toimittajana sekä kuuluu yhtiön johtoryhmään.

Törn-Mangs on työskennellyt vuodesta 2017 Svenska Ylen julkaisupäällikkönä. Aiemmin hän on toiminut kirjeenvaihtajana New Yorkissa Ylelle sekä Ruotsissa Hufvudstadsbladetille. Hän on myös työskennellyt Hufvudstadsbladetissa uutispäällikkönä ja verkkotuottajana sekä digitaalisen median johtajana KSF Mediassa.

Svenska Ylen nykyinen johtaja Marit af Björkesten siirtyy heinäkuun alussa Ylen strategiasta ja asiakkuuksista vastaavaksi johtajaksi