Kotimaa
26.6.2026 07:35 ・ Päivitetty: 26.6.2026 07:35
Yli kymmenen Vastaamo-uhrin kärsimyskorvauksia korotettiin
Vakuutusoikeus on korottanut 11 Vastaamo-uhrin kärsimyskorvausta.
Vakuutusoikeus muutti Valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 eurolla. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen.
Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus muille mahdollisille muutoksenhakijoille pitäisi maksaa.
Valitukset koskivat Valtiokonttorin antamia 500 euron, 1 000 euron ja 1 500 euron korvauspäätöksiä. Korvauksia myönnettiin törkeän kiristyksen yrityksen aiheuttamasta kärsimyksestä.
Vakuutusoikeuden päätöksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.
HS:N haastattelemat noin 6 500 Vastaamo-uhria edustavat Paula Pajula ja Jenni Raiskio katsovat, että vakuutusoikeuden päätöksistä voi vetää johtopäätöksiä tuleviin Valtiokonttorin Vastaamo-korvauspäätöksiin. Heidän mukaansa Valtiokonttorin pitäisi muuttaa korvauslinjaansa ja jo annettuja päätöksiä.
- Todellakin uskomme näin. Yksittäinen päätös koskee yksittäistä asiakasta, mutta siitä on vedettävissä yks plus yks yhteen, että tätä ryhmää tämä päätös kokonaisuudessaan koskee, Pajula sanoi HS:lle.
Valtiokonttorin juristi Virva Vesanen kertoi HS:lle, että vakuutusoikeuden ratkaisuilla ei ole takautuvaa vaikutusta muiden saamiin Valtiokonttorin päätöksiin.
Lähes seitsemän vuotta vankeutta
Aleksanteri Kivimäki tuomittiin helmikuussa Helsingin hovioikeudessa lähes seitsemän vuoden vankeuteen muun muassa törkeästä tietomurrosta. Hovioikeus korotti käräjäoikeuden määräämää rangaistusta.
Oikeuden mukaan Kivimäki tunkeutui marraskuussa 2018 Psykoterapiakeskus Vastaamon tietojärjestelmään ja latasi sen potilastietokannan. Tämän jälkeen Kivimäki julkaisi internetissä yhteensä noin 33 000:n potilastietokannassa olleen ihmisen tiedot. Uhreilta vaadittiin lunnaita tietojen levittämisen uhalla.
Kivimäki on hakenut valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.
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