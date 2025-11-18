Palkittu politiikan aikakauslehti.
18.11.2025 11:24 ・ Päivitetty: 18.11.2025 11:24

Yli puolet suomalaisten kulutusluotoista ulkomaisilta rahoitusyhtiöiltä

Jo yli puolet suomalaisten kuluttajien vakuudettomista kulutusluotoista on ulkomaisilta rahoitusyhtiöiltä. Asia ilmenee lainavertailupalvelu Sortterin tiedotteesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomalaisilla on noin kymmenen miljardin euron arvosta vakuudetonta kulutusluottoa.

Suomalaisten luottokanta ulkomaisista pankeista ja rahoituslaitoksista ohitti kotimaisten pankkien luottokannan viime vuonna. Lähteenä on Suomen Pankin arvio suomalaisten kotitalouksien vakuudettomista kulutusluotoista.

ARVIOSSA eivät ole mukana kuluttajien vakuudettomat kortti- ja tililuotot, joita suomalaisilla on noin neljän miljardin edestä.

Ulkomaisten luotonantajien myöntämien kulutusluottojen määrä on noussut viime vuosina trendinomaisesti.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

