Yli-Viikarin oikeudenkäynti alkoi – näin hän kommentoi

Helsingin käräjäoikeudessa on alkanut oikeudenkäynti Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) entisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virkarikossyytteistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yli-Viikaria syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Asiaa koskee sopimusta, jolla VTV:n työntekijälle maksettiin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta ennen eläkkeelle jäämistä.

Sopimuksen tekivät Yli-Viikari ja viraston tuolloinen hallintojohtaja Mikko Koiranen. Myös Koiranen on syytteessä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Molemmat ovat kiistäneet syytteen.

Yli-Viikari ja Koiranen saapuivat oikeustalolle hieman puoli yhdeksän jälkeen. Yli-Viikari kertoi olevansa luottavaisin mielin.

- Nyt haluaisin keskittyä tähän tilanteeseen, tämä on minulle tosi vakava paikka, tämä on lähipiirilleni todella vakava paikka. Ymmärrätte varmasti, että tämä vaatii keskittymistä. Pitkä päivä tulossa, mutta olen hyvin luottavainen, että päästään asiassa nyt eteenpäin, Yli-Viikari sanoi toimittajille oikeustalolle saapuessaan.

– Tässä on ollut paljon valmisteltavaa, mutta on ihan hyvä mieli siitä, että asiat ovat omassa päässä selkeitä. Toivon tietysti, että kykenemme täällä ilmaisemaan niin, että myös tuomioistuinlaitos saa tässä parhaan mahdollisen kuvauksen asiasta.

”Iso oppimiskokemus”

Yli-Viikarin mukaan koko prosessi on ollut oppimiskokemus.

- Tässä on kulunut tosi paljon aikaa ja on ollut paljon ajatuksia itsellä, että miten asiat olisivat voineet mennä toisin. Toki tämä on minulle ja varmasti monelle muullekin tässä prosessissa mukana olleelle aika iso oppimiskokemus.

Yli-Viikari kertoi, että hänellä on aina kirja mukana, kun hän hakee keskittymistä. Tällä kertaa mukana oli runoutta, Sa’din Ruusutarha.

Koiranen kommentoi medialle lyhyesti.

- Palataan sitten mielellään, kun tämän päivän istunto on päättynyt. Ihan hyvillä mielin kyllä, Koiranen kertoi.

”Sopimus oli virastolle taloudellisesti edullisin vaihtoehto”

Yli-Viikari on aiemmin sanonut, että viraston johdossa pyrittiin löytämään ratkaisu, joka katsottiin sopimusta tehtäessä perustelluksi olosuhteet huomioiden.

- Pidän kohtuuttomana, että pyrittyämme viraston johdossa löytämään viraston kannalta parhaan mahdollisen ratkaisun, asiaa arvioidaan yli viiden vuoden päästä rikosoikeudellisena vastuukysymyksenä, vaikka asiassa ei ole tullut aiemmin eikä nyt esiin mitään, joka viittaisi siihen, että olisimme toimineet vastoin virkavelvollisuuksiamme tai viraston etua, Yli-Viikari sanoi tiedotteessa, jonka hän antoi syytteiden nostamisen jälkeen.

Koiranen on aiemmin kertonut STT:lle, että sopimuksella ylitarkastajan virkasuhde päättyi tämän henkilökohtaiseen eläkeikään, joka oli jonkin verran yli 64 vuotta, kun tämä olisi voinut olla virassa 68-vuotiaaksi. Koiranen korosti tuolloin, että ylitarkastajalle ei myöskään maksettu täyttä palkkaa kahdelta vuodelta, vaan puolen vuoden jälkeen palkka putosi 48 prosenttiin.

- Siinä haettiin ylitarkastajan pitkän työuran päättymistä sopimuksella, joka oli virastolle taloudellisesti edullisin vaihtoehto ja tämän henkilön työuran päättymisen kannalta myös hänelle hyväksyttävä vaihtoehto, Koiranen sanoi.

Yli-Viikarin lentopisteitä käsitellään käräjillä ensi viikolla

Lisäksi Yli-Viikaria syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja maksuvälinepetoksesta. Näitä syytteitä käräjäoikeuden on määrä käsitellä ensi viikolla.

Syytteet koskevat Yli-Viikarin virkamatkoilta kertyneiden Finnair Plus -palkintopisteiden käyttämistä yksityiskulujen maksamiseen. Yli-Viikari on kertonut käyttäneensä syytteessä olevien vuosien 2018-2020 aikana henkilökohtaisella pistetilillään olleita pisteitä, mutta kiistää syyllistyneensä asiassa rikokseen.

- Tällä tilillä on tuona aikana ollut pisteitä, jotka ovat kertyneet sinne myös virkamatkoista. Pistetilillä olevat pisteet kertyvät kaikentyyppisistä matkoista ja myös henkilökohtaisista ostoista. Finnair ei erittele pisteitä matkojen maksajatahojen mukaan, Yli-Viikari sanoi aiemmin tiedotteessaan.

Molemmat valittaneet hallinto-oikeuteen

Yli-Viikari ja sittemmin viraston lakiasiainjohtajaksi siirtynyt Koiranen pidätettiin viroistaan huhtikuussa rikosepäilyjen takia. Kesäkuun lopulla eduskunnan täysistunto irtisanoi Yli-Viikarin. Se katsoi, että luottamus Yli-Viikarin edellytyksiin ja kykyyn toimia VTV:n pääjohtajana oli kokonaisuutena arvioiden romahtanut hänen toimintansa vuoksi.

Yli-Viikari on valittanut virasta pidättämisestään sekä irtisanomisestaan Helsingin hallinto-oikeuteen. Myös Koiranen on valittanut virasta pidättämisestään.

- Se meidän irtisanomisasiamme on hallinto-oikeuden käsittelyssä, aikataulusta en tiedä sen enempää, Yli-Viikari kommentoi oikeustalolla keskiviikkona.

- Edelleen toistan, että en näe irtisanomiselle juridisia perusteita ja siitä syystä se on nyt hallinto-oikeudessa käsittelyssä.

VTV:n tehtävänä on tarkastaa muun muassa valtion viranomaisten, liikelaitosten ja rahastojen taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Maria Rosvall, Johanna Latvala – STT