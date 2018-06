Ylijohtaja: Hallituksen vastine valmistumassa luultavimmin perjantaina, vastine on salainen

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila kertoo Demokraatille, että hallituksen vastineen valmistuminen perustuslakivaliokunnan lausuntoon valinnanvapauslaista venyy loppuviikkoon.

– Se alkaa olemaan suhteellisen valmis. Sparraamme sen oikeuskanslerinvirastolla läpi. Se varmaan menee loppuviikkoon. Ei ole päivämääräveikkausta. Saattaa hyvinkin olla, että menee perjantaihin saakka, Varhila sanoo Demokraatille.

Kun asia on valmistelussa, asiat eivät ole vielä julkisia.

Varhila kertoo, että vastine ei ole julkinen paperi.

– Se on julkinen vasta sitten, kun valiokunta laittaa omat asiakirjansa julkiseksi. Sitä kannattaa kysyä stv:n päästä, milloin he julkistavat. Se on valiokunnan käsissä. Me emme voi sitä julkistaa. Valiokunta päättää sen julkistamisen.

Vastine ei tule suoraan reformiministeriryhmältä vaan se tulee valtioneuvoston kautta, valtioneuvoston vastineena.

– Valtioneuvosto ei voi tehdä vastinetta julkiseksi, koska tämä on eduskunnan käsissä oleva lainsäädäntöprosessi, ei siis hallituksen. Eduskunta on pyytänyt vastinetta, silloin se on nimenomaan osa eduskunnan käsittelyprosessia. Kun asia on valmistelussa, asiat eivät ole vielä julkisia.

Käytännössä nyt siis riippuu sosiaali- ja terveysvaliokunnasta, milloin hallituksen antama vastine on julkinen. Mahdollisia julkistamisen hetkiä voisivat olla esimerkiksi silloin, kun valiokunta antaa mietintönsä tarkastettavaksi perustuslakivaliokunalle tai vasta silloin, kun asia menee suureen saliin. Asiasta syntynee valiokunnan sisällä keskustelua.