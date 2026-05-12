12.5.2026 09:49 ・ Päivitetty: 12.5.2026 09:49
Yllättävä ehdotus: jokaisesta vauvasta 5000€ erityiseen rahastoon
Väestöliitto ehdottaa, että valtio antaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5 000 euron sijoituksen valtion hallinnoimaan sijoitusrahastoon. Tämän niin sanotun vauvarahaston tarkoitus olisi kannustaa perheen perustamiseen.
Varat kasvaisivat rahastossa vuosikymmenten ajan korkoa korolle -ilmiön vuoksi. Varat vapautuisivat, jos aikuiseksi kasvanut vauva saisi omia lapsia.
Väestöliiton mallinnuksen mukaan vauvarahasto toisi täysimittaisena parhaimmillaan jopa 15 000 lisäsyntymää vuodessa.
Väestöliiton mukaan rahaston kustannukset vastaisivat noin 0,12:ta prosenttia bruttokansantuotteesta.
