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Politiikka

8.7.2026 17:18 ・ Päivitetty: 8.7.2026 17:18

Yllätyssijoitus: hän on kaikkein vaikutusvaltaisin suomalaismeppi

Demokraatti / arkistokuvaa

Uuden listauksen mukaan suomalaisista europarlamentaarikoista vaikutusvaltaisin asema on Eero Heinäluomalla (sd).

Demokraatti

Demokraatti

EUmatrix-tutkimuksessa hän sijoittui sijalle 20, kun meppejä on yhteensä 720.

Vertailussa parlamentaarikoiden asemaan vaikuttavat muun muassa valiokuntapaikat, viralliset tehtävät, tehdyt ja menestyneet aloitteet sekä osuus lainsäädännön muutoksiin.

Listan kärjessä ovat isojen parlamenttiryhmien johtajat, kuten konservatiivien EPP:n saksalainen puheenjohtaja Manfred Weber sekä demarien S&D-ryhmän puheenjohtaja Iratxe García Pérez (Espanja)

SEURAAVAKSI parhaaksi suomalaiseksi rankattiin digi- ja informaatioteknologian kysymyksissä profiloitunut Aura Salla (kok), joka on listalla sijalla 80. Keskustan Elsi Katainen on sijalla 91.

Heinäluoma (s. 1955) on ollut europarlamentaarikkona vuodesta 2019 asti. Edellisessä, vuoden 2024 EUmatrix-mittauksessa hän oli sijalla 25, eli parannusta on kahdessa vuodessa tullut selvästi.

– Olihan tämä tulos hieno alku uudelle parlamenttikaudelle. Tuntuu hyvältä, että pienestäkin jäsenmaasta tulevat mepit saavat tunnustusta työstä, Heinäluoma sanoo tiedotteessa.

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SEKTORIKOHTAISISSA tuloksissa, kuten talous- ja verotusasioissa Heinäluoma nousi parlamentin kymmenen vaikutusvaltaisimman edustajan kaartiin.

Tämä johtunee siinä, että tällä kaudella Heinäluoma on osallistunut parlamentin talousvaliokunnassa pääomamarkkinoiden lainsäädännön uudistamiseen. Hän on myös teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa pääneuvottelijana digitaalisen yrityslompakon luomisessa.

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