Meppityö koettelee istumalihaksia – Eero Heinäluoma ei vaihtaisi päivääkään pois

Maisema ei juuri muutu, vaikka Finnairin aamukone laskeutuu maanantaina Brysselin Zaventemin lentokentälle: talven synkkyyttä kuin koto-Suomessa päivästä päivään. Jarmo Aaltonen

Toisen kauden europarlamentaarikko eli tuttavallisemmin meppi Eero Heinäluoma on jo tottunut kaikenlaisiin haasteisiin eikä viheliäinen sää ole niistä vaikein.

Maanantain loppupäivä sujuu europapereita lukiessa ja orientoituessa tuleviin tapaamisiin Brysselin keskustassa tilavassa ”poikamieskämpässä”, joka sijaitsee kävelymatkan päässä keskeisistä EU-paikoista kuten parlamentti, komissio, neuvosto ja suurlähetystö.

Europarlamentin rakennuskompleksi on niin massiivinen, että Heinäluoma arvioi kävelevänsä työpäivän aikana seitsemän kilometriä parlamentissa ja pari kilometriä asunnon ja työpaikan väliä. Pitkät käytävät tuovat mieleen Ruotsin-laivat.

HETI tiistai-aamuna Eero Heinäluoma tapaa toimittajia jättimäisen parlamentin Spinelli-talon aamiaisella. Tottuneeseen tapaansa hän briifaa toimittajia ilman papereita ajankohtaisista asioista kuten tulevasta täysistunnosta ja keskeneräisistä EU-hankkeista.

Kun toimittajapalaveri on päättymässä, avustaja muistuttaa parista vieraasta, jotka odottavat jo vuoroaan. Merkittävän suomalaisen teknologiateollisuuden Patrian edustajat hakevat selkänojaa bisnestensä kasvattamiseen niin Suomessa kuin eurooppa-tasolla. Heinäluoman aikataulu on kuitenkin niin tiukka, että asiat puhutaan läpi runsaassa vartissa mutta hyvässä hengessä.

Seuraavaksi pitää kiirehtiä omaan toimistoon avustajapalaveriin, jonka työkieli on englanti. Palaverissa on kuusi avustajaa, joista pari harjoittelijaa ei puhu suomea, mutta kielivalikosta löytyy toimistosta englannin ja ruotsin lisäksi ranskaa, flaamia ja saksaa. Tilaisuudessa täytetään Heinäluoman seuraavan viikon kalenteri.

Palaverista hän syöksähtää isoon pyöreään Aldo Moro -saliin, jossa on jo käynnissä tarkastusvaliokunnan demariedustajien kokous. Siellä vierähtää pari tuntia, jonka jälkeen siirrytään seuraavaan kokoustilaan. Puoleen päivään mennessä Heinäluoma on hoitanut viisi kokousta.

SEURAAVASSA isossa kokouksessa käsitellään EU-komission puolustuslainsäädännön omnibus-muutoshanketta. Puheenvuorot ovat kiihkeitä puolesta ja vastaan.

– Kompromissiehdotuksesta ei kukaan pitänyt, mutta kaikki kannattivat sitä, virolainen puheenjohtaja Sven Mikser kiteytti lopputuleman.

Matkalla työhuoneeseensa Heinäluoma poikkeaa vielä vaihtamaan kuulumiset vanhan tuttunsa kanssa Sosialistisesta internationaalista.

Vaikka varjot jo pitenevät, mepin päivä ei ole pulkassa. Illaksi pitää kiiruhtaa illalliselle Transatlantic police networksiin, johon kuuluu amerikkalaisten isojen firmojen johtoa, edustuston väkeä, tutkijoita ja meppejä. Kotiin palatessa yö on jo saapunut.

Keskiviikkoaamu alkoi aamiaisella, jonka aikana Slovenian edustajat esittelivät ehdotustaan EU-alueen pk-yritysten tukemiseen. Niinikään pienten ja keskisuurten yritysten murheita käsiteltiin kolmen valiokunnan sd-edustajien kokouksessa, jonne Heinäluoma poistui aamiaiselta. Seuraavassa jo käynnissä olleessa kokouksessa käsiteltiin niinikään pk-yritysten murheita.

MEPIT ovat turvottaneet kalenterinsa niin täyteen, että on aivan tavanomaista hyppiä samaan aikaan pidettävästä kokouksesta toiseen. Kokoukseen tulijoita ja sieltä lähteviä ei paheksuta mitenkään.

Seuraava etappi oli 134-jäsenisen demariryhmän ryhmäkokous, jossa kantavina teemoina olivat sd-ryhmälle herkät ajankohtaiset aiheet: maahanmuutto, perus- ja ihmisoikeudet ja demokratia. Tämän pohdiskelun jälkeen mepit kävivät läpi seuraavan Strasbourgin täysistuntoviikon asialistaa.

Päivän käännyttyä iltapäivän puolelle Heinäluoma vetäytyi työhuoneeseensa, jossa hän tapasi kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kellokkaita. Niinikään pitkät tovit vierähtivät oman avustajakunnan kanssa päivän asioita setviessä. Pari pienempää tapaamista oli pakko skipata.

Päivä sisälsi myös lukuisia epävirallisia tapaamisia milloin missäkin. Kuudessa vuodessa Heinäluoma on ehtinyt verkostoitua niin, että hänet myös tunnetaan parlamentin käytävillä. 197-senttinen mies näkyy kauas.

Keskiviikon ohjelmaan kuului muun muassa henkilökohtainen tapaaminen ranskalaisen liberaaliryhmän koordinaattorin kanssa. Se koskee EU-maiden sijoitusstrategiaa eli sitä miten ja millä ehdoilla arvopapereita myydään ja ostetaan Euroopassa.

Heinäluoma piipahti myös eurooppalaisen autoteollisuuden tilaa ja tulevaisuutta koskeneessa keskustelutilaisuudessa sekä EU:n tulevaa seitsemän vuoden budjettia pohtineessa kokouksessa.

Iltaohjelmaan kuului muun muassa SDP:n puoluehallituksen iltakoulu, joka koski tulevan puoluekokouksen ohjelma-asiakirjoja sekä oman työporukan pikkujoulut.

TORSTAI alkoi alkoi seitsemältä Brysselin aikaa SDP:n puoluehallituksen etäkokouksella, jota Heinäluoma seurasi näyttöpäätteeltä. Se oli mieluista katsottavaa, sillä puoluehallitus myönsi kokouksen aluksi Eeron pitkäaikaiselle työkaverille Tero Shemeikalle Rafael Paasio -mitalin.

Torstaiaamuun mahtui myös demariryhmän Suomi-valtuuskunnan kokous, johon osallistuivat suomalaismeppien Heinäluoman ja Maria Guzeninan lisäksi parlamenttiryhmän suomalaistyöntekijöitä ja molempien meppien avustajat, myös Suomesta etänä.

Heinäluoma piti poliittisen katsauksen koskien muun muassa tulevia vaaleja ja puoluekokousta. Myös EU:n täysistuntoviikon ohjelma käytiin läpi.

Seuraavaksi hän osallistui Ison-Britannian ja EU:n suhteista vastaavan valtuuskunnan tapaamiseen. Tällä kertaa asiaan paneutui myös brittiläinen professori etänä Lontoosta. Iltapäivällä Heinäluoma tapasi myös kahden kesken demariryhmän talouspäällikön ja antoi taustahaastattelun suomalaiselle medialle.

Innostava työyhteisö, lahjakkaita kollegoita ja paljon vaikutusmahdollisuuksia. Päivääkään en vaihtaisi pois.

ILTAPÄIVÄLLÄ Heinäluoma yllätettiin iloisesti, kun hänen avustajansa Maria Loima lähti oppaaksi Brysselin kuuluisille joulumarkkinoille. Vaikka Heinäluoma on ollut Brysselissä kuusi vuotta, hänellä ei ole koskaan aikaisemmin ollut aikaa tutustua mammuttimaiseen joulutapahtumaan.

Myöhemmin iltapäivällä Heinäluoma nousi parlamentin autoon kohti lentokenttää, sillä europarlamentin työviikko loppuu torstaihin. Perjantaina ei pidetä virallisia kokouksia, joskin joillakin mepeillä voi olla epävirallisia tapaamisiaan myös perjantaina.

Kun Finnairin kone laskeutui Helsinki-Vantaalle, oli jo myöhäisuutisten aika, mutta tavalliseen tapaan Heinäluoman puoliso Ayla Shakir odotti jo puolisoaan autoonsa. Taas yksi hektinen EU-työviikko hoidettu.

Pakko on kysyä: Eero Heinäluoma, onko tämä aamusta iltaan jatkuva resuaminen oikeasti sen arvoista?

– Ehdottomasti. Innostava työyhteisö, lahjakkaita kollegoita ja paljon vaikutusmahdollisuuksia. Päivääkään en vaihtaisi pois, Heinäluoma vakuuttaa.

Entä mitä pidät suurimpana saavutuksenasi tänä päättyvänä vuotena?

– Venäjän laittaminen rahanpesun mustalle listalle. Pitkään taistellussa asiassa saatiin loppuvuodesta komission päätös, joka vähentää rahanpesun riskiä unionissa.