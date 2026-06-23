Yrittäjäjärjestö haluaa eroon työterveyshuollosta – kansanedustaja järkyttyi

Suomen Yrittäjät julkaisi tänään ehdotuksensa työelämän lainsäädännön muuttamiseksi. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto kritisoi yrittäjäjärjestön toivelistaa kovin sanoin. Demokraatti Demokraatti

– Suomen Yrittäjien esitykset sunnuntaityön tuplapalkan ja lakisääteisen työterveyshuollon poistamisesta laista ovat jatkoa tutulle linjalle, jossa työntekijöiden oikeuksia ja turvaa heikennetään häpeilemättä, Perholehto sanoo tiedotteessa.

Perholehdon mukaan Suomen Yrittäjät jatkaa samalla linjalla kuin aikaisemmin oman toivelistansa julkaissut Elinkeinoelämän keskusliitto: vähemmän korvauksia, enemmän työaikaa ja työnantajan valtaa.

– Suomalaisen työntekijän pitäisi tehdä ja joustaa enemmän ja saada vastineeksi vähemmän, Perholehto kiteyttää.

– Ensin halutaan poistaa sunnuntaityön tuplapalkka ja kun sekään ei riitä, uhrataan seuraavaksi jopa työterveyshuolto. Mikä ihme siinä on, ettei työelämää voida kehittää koskaan positiivisen kautta?

SUOMEN Yrittäjät esittää, että vuosittaista työaikaa lisättäisiin muuttamalla osa arkipyhistä palkattomiksi vapaiksi tai siirtämällä niitä viikonloppuun. Järjestö haluaa myös muuttaa työaikalakia siten, että sunnuntaityön tuplapalkka ei olisi enää lakisääteinen ja sunnuntaityöstä sekä ylitöistä maksettavista korvauksista voitaisiin sopia työehtosopimuksesta poiketen nykyistä laajemmin.

Yrittäjäjärjestö esittää myös, että työnantajan lakisääteinen velvollisuus järjestää työterveyshuolto poistetaan. Yrittäjien mukaan nykyinen järjestelmä on keskittynyt muutamalle suurelle toimijalle, kustannukset ovat paisuneet, eikä palveluiden laskutus ole läpinäkyvää.

– Monet yrittäjät kokevat, että järjestelmä aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Tarvitaan muutos, joka lisää kilpailua, luo alalle uutta yrittäjyyttä ja mahdollistaa työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimisen työyhteisön lähtökohdista käsin, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo Yrittäjien tiedotteessa.

TYÖELÄMÄSSÄ pitäisi keskittyä työkyvyn vahvistamiseen, eikä sitä tukevien rakenteiden purkamiseen, Perholehto katsoo. Työterveyden heikentäminen on hänen mielestään täysin väärä suunta.

– Suomessa menetetään vuosittain 25 miljoonaa työpäivää sairauspoissaoloihin. Kyse ei ole hyväntahtoisuudesta, vaan valtavasta talous- ja tuottavuuskysymyksestä. Yksi ratkaisu olisi uudistaa työturvallisuuslaki niin, että psyykkinen kuormitus otetaan työpaikoilla nykyistä vakavammin. Työterveyden heikentämisen sijaan meidän pitää panostaa ihmisten työkykyyn, jaksamiseen ja hyvinvointiin, hän sanoo.

Perholehdon mukaan EK:n ja Suomen Yrittäjien esitykset ovat osa laajempaa linjaa, jossa talousongelmiin haetaan ratkaisuja työntekijöiden kustannuksella.

– Hallituskauden alussa luvattiin kasvua, investointeja ja työllisyyttä. Nyt käsissä ovat ennätyskorkea työttömyys, heikentynyt ostovoima ja jatkuvasti uusia vaatimuksia työntekijöiden kustannuksella. Kun tuloksia ei synny, EK:n ja Yrittäjien resepti on sama: lisää työelämäheikennyksiä. Ja jos historiasta jotain tiedämme, kokoomus kyllä kuuntelee.

– Jos sunnuntailisät, työntekijän turva ja nyt jopa työterveys ovat kaikki kaupan, suomalaisilla on oikeus kysyä, missä tämän politiikan raja kulkee, Perholehto sanoo.

Kyse ei ole enää vain siitä, mitä heikennetään seuraavaksi, Perholehto varoittaa. Kyse on hänen mukaansa myös siitä, millaisen laskun suomalaiset joutuvat maksamaan, jos tällainen politiikka jatkuu vielä neljä vuotta.

– Kasvua syntyy osaamisesta, tutkimuksesta, innovaatioista, tuottavuudesta ja työkyvystä – ei työntekijöiden oikeuksia heikentämällä. Kymmenen kuukauden päästä tarvitaan selkeä suunnanmuutos.