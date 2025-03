Yrittäjäkysely: Rahat yhä vähissä, mutta toivoa alkaa jo löytyä enemmän

Suomen yritykset näkevät tulevaisuutensa aiempaa optimistisemmin, käy ilmi Suomen Yrittäjien kyselystä. Joka viidennessä yrityksessä taloustilanne on silti edelleen kehno. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyselyyn maaliskuussa vastanneista yrityksistä 36 prosenttia arvioi, että yrityksen taloudellinen tilanne paranee selvästi seuraavan vuoden aikana. Tammikuussa vastaava luku oli 32 prosenttia.

Näkymät ovat parantuneet selvästi viime syksystä, sillä viime elokuussa vain 29 prosenttia vastaajista ennakoi tilanteen paranevan vuoden aikana.

Yritysten taloudellinen tilanne on heikoin sitten toukokuun 2022.

Tilanteen heikkenemistä ennakoi maaliskuussa 18 prosenttia yrityksistä, kun tämä osuus oli tammikuussa 19 prosenttia.

– Käänne on selkeä. Optimismi vahvistuu yrittäjien parissa, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo Suomen Yrittäjien tiedotteessa.

SEN SIJAAN yritysten taloustilanne on pysynyt lähes ennallaan alkuvuoden aikana. 47 prosenttia yrityksistä kertoo, että tilanne on hyvä ja 20 prosenttia, että se on huono.

Luvut olivat lähes samat tammikuussa, ja muutokset ovat virhemarginaalissa.

– Alkuvuonna odotukset käänteestä ovat kuitenkin vahvistuneet selkeästi. Luottamus tulevaan näyttää lisääntyvän, Pentikäinen sanoo.

PARHAAT NÄKYMÄT ovat teollisuudessa ja asiantuntijapalveluissa. Huonosta tilanteesta raportoidaan suhteellisesti eniten kaupan alalla.

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi hieman yli 1 100 pk-yritysten edustajaa maaliskuun puolivälissä. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta 2,9 prosenttiyksikköä.