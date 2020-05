Yrityksille tulee toimialasta riippumaton kustannustuki, jonka suuruus täsmentyy myöhemmin ja jota voi saada kahdelta kuukaudelta

Hallitus linjasi neuvottelussaan eilen, että yrityksille tulee toimialasta riippumaton kustannustuki. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin.

Laki ehtisi voimaan ehkä touko-kesäkuun vaihteessa. Paketti maksaisi valtiolle Lintilän arvion mukaan 200-300 miljoonaa euroa kuukautta kohden.

Yrityksessä tuki ei voisi lisätä maksettavan osingon määrää.

Myös ravintolatukea hakeneet yritykset voisivat saada kustannustukea. Jos kustannustukea myönnettäisiin 100 000 euroa ja ravintolatukea olisi jo saatu 70 000 euroa, kustanustuesta vähennettäisiin ravintolatuki eli summaksi tulisi 30 000 euroa.

”Uudella kustannustuella haluamme estää yritysten konkurssiaallon ja työpaikkojen menetykset. Tavoitteena on edesauttaa yritysten nopeaa toipumista koronakriisistä ja välttää lomautusten muuttuminen irtisanomisiksi. Suomessa suorien tukitoimien painopiste on ollut tähän asti kehittämistuissa. Tarvitsemme suoraa toimialariippumatonta kustannustukea yritysten toiminnan varmistamiseen lyhyellä aikavälillä”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo tiedotteessa.

Laki yritysten kustannustuesta valmistellaan pikaisella aikataululla yhdessä työ- ja elinkeinoministeriössä ja valtiovarainministeriössä.

”Tuki haetaan Valtiokonttorista, mikä tuo hakuun nopeutta”, valtiovarainministeri Katri Kulmuni täydentää tiedotteessa.

Kustannustuen edellytyksenä on liikevaihdon heikkeneminen, tarkemmat ehdot tarkentuvat lakivalmistelussa

Jatkovalmistelussa määritellään, kuinka paljon liikevaihdon on täytynyt tippua, jotta yritys on oikeutettu tukeen. Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin, joiden korvaustasot tarkennetaan valmistelun edetessä.

Tuessa tulee olemaan niin ala- kuin yläraja, Lintilän mukaan summat pyörivät 2000 euron ja 100 000–200 000 euron välillä.

Tuen suuruus täsmentyy myöhemmin. Tuen voi saada kahdelta kuukaudelta. Kustannustukea koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otetaan huomioon 70 prosenttia.

Saatu kustannustuki vaikuttaa yrityksen vuoden 2020 voitonjakokelpoisiin varoihin. Tuen piirissä ovat myös yhdistykset ja säätiöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa. Kustannustuki ei koske valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin oman pääoman ehtoisen koronarahoituksen piirissä olevia yrityksiä eikä pankki- ja vakuutustoimialan yrityksiä.

ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatilanteen tukihaut ajetaan hallitusti alas

Tällä hetkellä ELY-keskukset ja Business Finland myöntävät yrityksille koronavirustilanteen kehittämisavustusta. Hallitus linjasi, että näiden niin sanottujen koronatukien haut suljetaan samassa yhteydessä, kun kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan.

Business Finland ja ELY-keskukset käsittelevät normaalisti kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet koronatukien hakujen voimassaoloaikana. Hakujen sulkemisen jälkeen Business Finland ja ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä normaaleilla rahoitusinstrumenteilla.

”Business Finlandin ja ELY-keskusten myöntämät tuet ovat olleet tarpeellisia, sillä Suomi tarvitsee uutta kasvua ja liiketoimintaa koronakriisistä selviämiseen. On hyvä, että yritykset pyrkivät kehittämään liiketoimintaa myös kriisin aikana. Nyt kun yrityksen kustannuksiin ja akuuttiin tilanteeseen saadaan uusi tukimuoto, on perusteltua sulkea vastaavat haut muualta”, Lintilä sanoo.

Lisäksi kunnat myöntävät toimintatukea yksinyrittäjille. Yksinyrittäjien koronatukeen ei tule muutoksia.

Myös isojen yritysten tuet pohdinnassa

Tiedotustilaisuudessa Mika Lintilä sanoi, että taustalla tehdään myös muuta rahoituksellista valmistautumista.

– Valitettavasti kaikki merkit viittaavat siihen, että tulemme tarvitsemaan rahoituksellisia keinoja myös isompia yrityksiä varten.

Tässä roolia tulisi Teollisuussijoitukselle (Tesi).

Toki suuret yritykset voivat hakea tukea nytkin, mutta niiden kannalta tuen yläraja ei ole kovin iso.

Paljonko yrityksiä kustannustukea hakee, ratkeaa kriteeristöjen laatimisen yhteydessä.

– Puhutaan kymmenistätuhansista hakemuksista.

Kustannustukea voisivat hakea myös yksinyrittäjät tiettyyn määriteltävään liikevaihtorajaan saakka.

Uutista täydennetty kello 9.46 ministeri Lintilän tiedotustilaisuuden annin pohjalta.