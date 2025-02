Yrttiaho ulos aluevaalilistalta – Furuholm harkitsee ehdokkuutta

Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho kertoi tänään tiedotteessaan, että puolueen Varsinais-Suomen piiri on yllättäen peruuttanut hänen aluevaaliehdokkuutensa. Johannes Ijäs Demokraatti

Asiasta päätettiin äänin 9 – 7, 2 tyhjää.

Aiemmin talvella Turun vasemmisto ei suostunut ottamaan Yrttiahoa kuntavaaliehdokkaakseenkaan, koska tämä on toimintansa takia ollut erotettuna valtuustoryhmästä.

Nyt Varsinais-Suomen piirin mielestä oman valtuustoryhmänsä perustanut Yrttiaho ei voi olla puolueen ehdokkaana aluevaaleissakaan.

Yrttiahon mukaan yksi esitetty peruste oli myös se, että hän oli lauantaina käymässä Asukkaiden Turku -yhteislistan telttatilaisuudessa Turun suurimmassa lähiössä Runosmäessä.

Kyseisellä listalla on vasemmistoliiton ehdokkuudesta Turun kuntavaaleissa luopuneita ja listan synty liittyy paikallisen vasemmiston sisäisiin riitoihin.

DEMOKRAATTI tavoitti tänään eduskunnassa turkulaisen kaupunginvaltuutetun, eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Timo Furuholmin (vas.) kommentoimaan tilannetta.

Furuholm kertoo, että hän harkitsee vallitsevassa tilanteessa ehdokkuuttaan aluevaaleissa.

Miten kommentoit sitä, että äänin 9-7 päätettiin, ettei Yrttiaho pääse ehdolle aluevaaleissa?

– En halua sen enempää kommentoida piirihallituksen tekemää päätöstä. Sitä pitää kysyä siellä perusteista ja muista. Tietenkin valitettavaa, että näin nyt kävi, Furuholm vastaa.

Mitä tämä tarkoittaa sinun kohdallasi? Harkitsetko nyt aluevaaleihin osallistumista?

– Politiikka on aina kamppailua vallasta ja vaaleissa se korostuu. Ja tietenkin pitää nyt sitten käydä keskustelua siitä, että mikä on meidän listan tilanne suhteessa aluevaaleihin. Olen jo aikaisemmin linjannut ja ollut itse sitä mieltä, että on parempi, jos edustajat valitsisi vaan toisen, koska olen kuntavaaleissa ehdolla. Mutta tietenkin tämä nyt sitten vähän muuttaa, että onhan sitä painetta jo tullut sieltä piirin puolesta.

Furuholm lisää, että painetta on tullut jo aiemmin eikä se liity suoranaisesti nykytilanteeseen.

Harkitset nyt siis?

– Minun on nyt pakko tätä asiaa harkita ja tietenkin tässä aikataulullisesti ei ole kovin kauaa aikaa harkita. Eli jotain päätöksiä pitää asian tiimoilta tehdä. Tietenkin puolueen menestys on se tärkein asia sitten kuitenkin, mitä tässä pitää arvioida.

Tässähän nyt varmaan nopeasti jotkut ajattelevat, että tässä on operaatio, että Yrttiaho piti syrjäyttää, jotta sinut saadaan tilalle. Miten kommentoit, jos tällaisia väitteitä tulee julkisuuteen?

– Jos joku tällaisia väitteitä antaa, niin on pihalla asioista. Olen itse alusta asti painottanut sitä, että valitsen jommankumman näistä ehdokkuuksista. Olisin ollut hyvin tyytyväinen tilanteeseen, jossa olen vain kuntavaaleissa ehdolla. Siksi, että meillä on todella osaava ryhmä ollut aluevaltuustossa tämän vuoden. Tällä ei ole mitään tekemistä minun poliittisen urani kanssa, vaan olen siinä ymmärryksessä, että tämä liittyy uuteen perustettuun listaan Turussa ja sen toimintaan tulevia kuntavaaleja ajatellen sekä edustaja Yrttiahon osallisuudesta siihen. Mutta niin kuin sanoin, niin toivon, että perusteluita kysytään päättävästä tahosta, eli piirihallituksesta.

– Mielestäni työnjako vaalien suhteen oli erittäin toimiva Johanneksen (Yrttiahon) kanssa ja siksi on aidosti valitettavaa, että näin kävi.

Furuholmilla on äänioikeus piirihallituksen kokouksessa mutta hän ei ollut siellä paikalla, kun Yrittiaho otettiin pois aluevaalilistalta.

– Olen pysytellyt mahdollisimman kaukana kaikista riidoista, kunnioituksesta eri toimijoita kohtaan, koska toimin eri tasoilla eri ihmisten kanssa ja olen käyttänyt paukkuni lähinnä työntekoon.

Onko mahdollista, että peruisit kuntavaaliehdokkuutesi eli menisitkin vain aluevaltuustoon.?

– Olen tässä tavallaan kerinnyt tätä asiaa miettimään ehkä kaksi minuuttia. Minun poliittinen urani on alkanut kunnanvaltuustosta ja olen pitänyt sitä aina itselle rakkana ja läheisenä. En usko, että se missään nimessä poistuu valikoimasta. Olen siihen tehnyt jo kampanjaa ja olen sitoutunut ja pohdin jopa pormestarehdokkuutta aikaisemmin kuntavaaleihin liittyen. Kyllä tilanne on nyt se, että jos jotain ekstraa tulee, niin se vaan liittyy siihen aluevaltuustoehdokkuuteen.

Vasemmistoliiton puoluehallitus on suotellut, että jompi kumpi, kuntavaalit tai aluevaalit, on parempi edustajille kuin sekä että.

– Esimerkiksi Sofia Virtakin on ehdolla molemmissa, joten sekin tavallaan asettaa paineita. Olisi hyvä saada sopimus puolueiden välillä liittyen edustajien ehdokkuuksiin, niin tilanne järkevöityisi ja valta jakaantuisi.

Virta on vihreiden puheenjohtaja.