Työmarkkinat

28.5.2026 10:57 ・ Päivitetty: 28.5.2026 10:57

YTHS käynnistää muutosneuvottelut – enintään 68 irtisanotaan

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS kertoo aloittavansa muutosneuvottelut taloudellis-tuotannollisista syistä.

Neuvottelut koskevat lähes koko säätiön henkilöstöä, jota on noin 1 150 ihmistä. Alustavan arvion mukaan neuvottelut voivat johtaa enintään 68 ihmisen irtisanomiseen.

YTHS kertoo, että muutosneuvottelujen taustalla on säätiön taloudellinen tilanne. Sillä ei ole rahoitusmallinsa vuoksi mahdollisuutta lisätä tulojaan, eikä se voi ylittää käytettävissä olevaa rahoitusta. Säätiö kertoo, että ilman toimenpiteitä sen 95 miljoonan euron vuosibudjetti uhkaa ylittyä.

