Zelenskyi: Droonisopimus EU:n kanssa edistyy

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo sopineensa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa droonisopimuksen edistämisestä Ukrainan ja EU:n välillä. Armeniassa DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Euroopan poliittisen yhteisön (EPY) kokouksessa oleva Zelenskyi kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

- Laadimme toimintasuunnitelman, jonka avulla tarvittava turvallisuusinfrastruktuuri voidaan luoda, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi ja von der Leyen keskustelivat lisäksi Ukrainan 90 miljardin lainapaketista, josta EU-maat pääsivät sopuun huhtikuussa. Ensimmäinen erä kohdennetaan Zelenskyin mukaan droonien yhteistuotantoon.

UKRAINAN ja EU:n mahdollista drooniyhteistyötä X:ssä niin ikään maanantaina kommentoinut von der Leyen sanoi, että EU ottaa Ukrainan mukaan unionin droonipuolustushankkeisiin.

- Integroimme puolustusteollisuuksiamme. Panostamme Ukrainan droonituotantoon, von der Leyen totesi.

Armenian pääkaupungissa Jerevanissa maanantaina pidettävään Euroopan poliittisen yhteisön kahdeksanteen kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion- tai hallituksen johtajaa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo (kok).

Kokoukseen on kutsuttu lisäksi EU-instituutioiden edustajat sekä sotilasliitto Naton, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin ja Euroopan neuvoston pääsihteerit.

Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa.

ORPO johtaa yhdessä Albanian pääministeri Edi Raman kanssa pienryhmäkeskustelua, joka käsittelee yhteyspolitiikan ja taloudellisen turvallisuuden vahvistamista vihreän siirtymän yhteydessä. Lisäksi pääministeri Orpolla on kokouksen yhteydessä kahdenvälisiä tapaamisia.

- EPY-kokoukset tarjoavat valtion- ja hallitusten päämiehille epävirallisempia keskustelumahdollisuuksia, jotka ovat arvokkaita näinä aikoina. EPY-kokoukset tarjoavat myös hyvän tilaisuuden tavata etenkin EU-maiden ulkopuolisia eurooppalaisia johtajia kahdenvälisesti, pääministeri Orpo sanoo tiedotteessa.

Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. EU:n jäsenmaiden ohella yhteisöön kuuluvat muun muassa Britannia ja Georgia.

Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. EPY ei korvaa olemassa olevia eurooppalaisia yhteistyörakenteita eikä luo uusia.