2.6.2026 08:10 ・ Päivitetty: 2.6.2026 08:10

Zelenskyi haluaa Euroopalle oman ballististen aseiden torjuntajärjestelmän

Tobias SCHWARZ - AFP / LEHTIKUVA

Eurooppa tarvitsee oman ballististen aseiden torjuntajärjestelmänsä, jotta Venäjän hyökkäyssota saadaan päätökseensä, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hän kirjoittaa sosiaalisessa mediassa myös, että Yhdysvaltojen tuki ohjusten toimittamisessa on välttämätöntä.

Zelenskyin mukaan yli 500 pelastustoimen työntekijää on ollut mukana Venäjän viime yön iskujen pelastustöissä.

Ukrainan ulkoministeri Andri Sybihan mukaan Venäjän tekemät iskut osoittavat, ettei maan presidentti Vladimir Putinilla ole terrorin lisäksi muita keinoja käytettävissään.

