Zelenskyi listaa: ”Turvatakuut, puolueettomuus, ydinaseettomuus, niihin olemme valmiita” – venäläismedioiden haastattelu kiellettiin välittömästi Venäjällä

Ukraina on valmis harkitsemaan Venäjän vaatimusta puolueettomuudesta, presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo.

Zelenskyi sanoi riippumattomien venäläisten uutisvälineiden haastattelussa, että Ukrainan neuvottelijat harkitsevat tarkasti asiaa.

- Tämä neuvottelukysymys on minusta ymmärrettävä ja siitä keskustellaan, sitä harkitaan tarkasti.

Zeleskyi kuitenkin sanoi, että puolueettomuuden takeeksi tarvitaan myös kolmansia osapuolia ja asia on alistettava kansanäänestykseen, kertoi yleisradioyhtiö BBC.

- Turvatakuut ja puolueettomuus, maamme ydinaseettomuus. Niihin olemme valmiita. Se tulee olemaan kaikkein tärkein kohta.

Roskomnadzor kielsi heti haastattelun julkaisemisen.

Venäjä kertoi aikaisemmin tässä kuussa, että Ruotsi ja Itävalta olisivat sopivia puolueettomuuden malleja Ukrainalle. Ukraina hylkäsi tuolloin ehdotuksen ja sanoi haluavansa muotoilla itselleen hyväksyttävän mallin.

Muita keskeisiä neuvottelukysymyksiä ovat olleet Ukrainan pysyminen erossa sotilasliitto Natosta, aseriisunta ja turvatakuut.

Viime aikoina neuvotteluja on käyty pääasiassa videoyhteyden välityksellä. Edellisen kerran neuvottelijat tapasivat kasvotusten 10. maaliskuuta, mutta silloin ei juurikaan edistytty.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan runsas kuukausi sitten.

Venäjän mediaa valvova valtiollinen Roskomnadzor kielsi sunnuntaina heti Zeleskyin haastattelun julkaisemisen, kertoi muun muassa BBC. Roskomnadzorin mukaan se oli jo aloittanut toimet kaikkia niitä uutisvälineitä vastaan, jotka ovat tehneet haastattelun.

Roskomnadzorin mukaan osa haastatteluun osallistuneista medioista on luokiteltu ulkomaisiksi agenteiksi Venäjällä. Zelenskyin haastattelussa olivat mukana esimerkiksi Kommersant-lehti, Meduza-uutissivusto ja Dozhd-televisiokanava.

Venäjällä hyväksyttiin taannoin laki, jonka myötä Venäjän armeijan toimista Ukrainassa ”vääristellysti” kertomisesta voi saada jopa 15 vuoden vankilatuomion.

”Venäläisoligarkki Abramovitsh on valmis tukemaan Ukrainaa.”

Zelenskyi kertoi riippumattomien venäläismedioiden haastattelussa sunnuntaina myös, että venäläisoligarkki Roman Abramovitsh on valmis tukemaan Ukrainaa.

Zelenskyin mukaan hän on saanut vastaavanlaisia yhteydenottoja myös muilta venäläisiltä liikemiehiltä. Hän sanoi, että Ukraina on valmis antamaan turvapaikan kaikille, jotka auttavat maata taistelussa Venäjää vastaan. Presidentin mukaan venäläiset liikemiehet ovat kertoneet hänelle haluavansa ”tehdä jotakin” ja ”auttaa jollain tavoin” lieventääkseen Venäjän jo kuukauden jatkunutta hyökkäystä Ukrainaan.

- Jotkut ovat sanoneet olevansa valmiita auttamaan Ukrainan jälleenrakentamisessa sodan jälkeen.

Muun muassa Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat asettaneet pakotteita lukuisille venäläisoligarkeille, myös Abramovitshille, Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Zelenskyi kertoi myös, että jotkin venäläisyritykset ovat tarjonneet tukeaan Ukrainalle siinä toivossa, että ne välttyisivät vastineeksi pakotteilta. Presidentti lisäsi, että Ukraina on valmis auttamaan niitä venäläisiä liikemiehiä, jotka tukevat Ukrainaa taistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan.

Jalkapalloseura Chelsean omistajana tunnettu Abramovitsh on joutunut laittamaan seuran myyntiin pakotteiden vuoksi. Hänen on väitetty hankkineen vuonna 2003 lontoolaisseuran omistukseensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin käskystä, mutta Abramovitsh on kiistänyt väitteen.