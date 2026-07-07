Zelenskyi Natolle: Millään muulla maalla kuin Ukrainalla ei ole samaa osaamista

Zelenskyi korosti Ukrainan kykyjä nykyaikaisessa sodankäynnissä, missä muun muassa drooneilla on keskeinen rooli. Zelenskyin mukaan millään maalla ei ole vastaavaa osaamista droonien torjunnassa kuin Ukrainalla.

Hän sanoi puheessaan, että Ukraina pystyy tällä hetkellä torjumaan yli 90 prosenttia Venäjän käyttämistä Shahed-drooneista. Iranissa alun perin suunnitellut Shahed-droonit ovat olleet keskeinen ase Venäjän droonisodankäynnissä.

- Tämä tarkoittaa tuhansia pudotettuja venäläisiä drooneja joka viikko. Kaikella kunnioituksella, millään muulla maalla ei ole samanlaista kykyä puolustautua hyökkäysdrooneja vastaan.

PRESIDENTTI muistutti, että Ukraina on joutunut kehittämään itselleen droonientorjuntakyvyn keskellä täysimittaista sotaa.

Zelenskyin mukaan Ukraina olisi Natossa ”poikkeuksellisen puolustuskyvyn lähde”.

- Jos Ukrainalla on jo tällaisia kykyjä ja jos ukrainalaiset osaavat taistella tällä tavalla, olisi järkevää, että nämä kyvyt tulisivat osaksi liittokunnan yhteistä puolustusta. Se tekisi meistä kaikista vahvempia, Zelenskyi sanoi.