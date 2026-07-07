Politiikka
7.7.2026 11:36 ・ Päivitetty: 7.7.2026 11:36
Naton Rutte: Puolustusmenojen kasvattaminen on kantanut hedelmää – ”Liikumme oikeaan suuntaan”
Euroopan Nato-maat ja Kanada käyttivät viime lähes 20 prosenttia enemmän rahaa puolustukseen kuin vuotta aiemmin, Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi puheessaan Ankaran huippukokouksessa.
Rutten mukaan Euroopan Nato-maiden ja Kanadan puolustuspanostukset kasvoivat viime vuonna 139 miljardilla dollarilla eli noin 122 miljardilla eurolla.
Viime ja tänä vuonna Kanadan ja Euroopan Nato-maiden puolustuspanostukset kasvavat Rutten mukaan yhteenlaskettuna 258 miljardia dollaria eli noin 226 miljardia euroa.
VUOSI SITTEN Haagissa Nato-maat sopivat puolustusmenojen kasvattamisesta viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä.
Rutten mukaan Nato-maissa on käytetty kymmeniä miljardeja puolustusteollisuuden tuotantokapasiteetin laajentamiseen.
- Ennusteidemme mukaan liittokunnalla on ensi vuonna kapasiteetti tuottaa noin neljä miljoonaa tykistöammusta vuodessa. Se on lähes kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna, Rutte hehkutti.
- Me olemme edistyneet ja me liikumme oikeaan suuntaan.
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PÄÄSIHTEERIN mukaan vallitseva turvallisuuspoliittinen tilanne aiheuttaa sen, että Nato-maiden on jatkettava määrätietoisesti eteenpäin valitulla tiellä. Hän muistutti, että Venäjä käyttää lähes puolet kansallisesta budjetistaan sodankäyntiin.
Rutte muistutti myös, että Venäjä, Kiina, Pohjois-Korea ja Iran tekevät yhä enemmän sotilaallista yhteistyötä.
- Tämän tulisi huolestuttaa meitä kaikkia, sillä voin vakuuttaa, että nämä maat eivät ajattele meidän parastamme, Rutte painotti.
- Tämän haasteen kohtaamiseksi me tarvitsemme transatlanttisen puolustusteollisen vallankumouksen, hän jatkoi.
STT/Tuomas Savonen
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