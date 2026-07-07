Naton Rutte: Puolustusmenojen kasvattaminen on kantanut hedelmää – ”Liikumme oikeaan suuntaan”

Euroopan Nato-maat ja Kanada käyttivät viime lähes 20 prosenttia enemmän rahaa puolustukseen kuin vuotta aiemmin, Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi puheessaan Ankaran huippukokouksessa.

Rutten mukaan Euroopan Nato-maiden ja Kanadan puolustuspanostukset kasvoivat viime vuonna 139 miljardilla dollarilla eli noin 122 miljardilla eurolla.

Viime ja tänä vuonna Kanadan ja Euroopan Nato-maiden puolustuspanostukset kasvavat Rutten mukaan yhteenlaskettuna 258 miljardia dollaria eli noin 226 miljardia euroa.

VUOSI SITTEN Haagissa Nato-maat sopivat puolustusmenojen kasvattamisesta viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä.

- Ennusteidemme mukaan liittokunnalla on ensi vuonna kapasiteetti tuottaa noin neljä miljoonaa tykistöammusta vuodessa. Se on lähes kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna, Rutte hehkutti.

- Me olemme edistyneet ja me liikumme oikeaan suuntaan.