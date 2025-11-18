Palkittu politiikan aikakauslehti.
18.11.2025 09:15 ・ Päivitetty: 18.11.2025 09:15

Zelenskyi: ”Valmistaudumme elvyttämään rauhanneuvottelut”

LEHTIKUVA / AFP / TETIANA DZHAFAROVA

Ukraina haluaa elvyttää rauhanneuvottelut Venäjän kanssa ja käynnistää jälleen sotavankien vaihdot, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Valmistaudumme elvyttämään rauhanneuvottelut, ja olemme kehittäneet ratkaisuja, joita tulemme ehdottamaan kumppaneillemme. Työskentelemme myös sotavankien vaihdon palauttamiseksi, jotta saamme tuotua sotavankimme kotiin, Zelenskyi kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Presidentti ei tarkentanut, keitä hän aikoo Turkissa tavata.

Istanbulissa on käyty kuluvan vuoden aikana kolme neuvottelukierrosta Venäjän ja Ukrainan välillä, mutta ne eivät ole tuoneet mukanaan juuri mitään muuta kuin sopimuksen vankienvaihdosta.

Edellisen kerran vankeja vaihdettiin viime kuun alussa.

Venäjä ei heti kommentoinut Ukrainan avausta. Viime viikolla Kremlin edustaja Dmitri Peskov sanoi Venäjän olevan valmis ”avaamaan neuvotteluprosessin”. Samalla hän syytti Ukrainaa ja sen eurooppalaisia tukijoita neuvottelujen jumittamisesta.

Ukrainan ja länsimaiden mukaan Venäjä ei ole osoittanut minkäänlaista halua neuvotella rauhasta, vaan on päinvastoin kiihdyttänyt sotaa.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022.

