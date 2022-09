Zelenskyi venäläisille: ”Nyt teidän on aika valita”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kehotti torstaina päivittäisessä puheessaan venäläisiä protestoimaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin ilmoittamaa osittaista liikekannallepanoa vastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Putin määräsi keskiviikkona Venäjällä osittaisen liikekannallepanon. Venäjä sanoi kutsuvansa 300 000 reserviläistä palvelukseen. Zelenskyin mukaan Ukraina oli tietoinen 300 000 lähetetystä kirjeestä reserviläisille jo ennen liikekannallepanosta ilmoittamista.

Zelenskyi syytti Venäjän kansalaisten hiljaisuuden mahdollistaneen Ukrainassa tapahtuneet julmuudet.

- Nyt teidän on aika valita. Venäläismiehille kyseessä on valinta elämän ja kuoleman, terveyden tai vammautumisen välillä. Venäläisnaisille valinta on joko menettää aviomiehensä, poikansa tai lapsenlapsensa tai yhä yrittää suojella heitä kuolemalta ja sodalta, Zelenskyi sanoi puheessaan.

Zelenskyin mukaan 55 000 venäläissotilasta olisi jo kuollut sodan aikana.

- Haluatteko lisää? Jos ette, protestoikaa, taistelkaa vastaan, paetkaa tai antautukaa ukrainalaisille. Nämä ovat teidän vaihtoehtonne selviytyä, Zelenskyi sanoi.

Liikekannallepanoa vastustaneissa mielenosoituksissa Venäjällä on otettu kiinni ainakin 1 300 ihmistä, kertoo kansalaisjärjestö OVD-info. Kansalaisjärjestön mukaan mielenilmauksia on ollut ainakin 38 kaupungissa.

Venäjän armeija väitti torstaina, että ainakin 10 000 ihmistä olisi ilmoittautunut vapaaehtoiseksi vuorokauden aikana liikekannallepanosta ilmoittamisen jälkeen. Lennot Venäjältä ulkomaille alkoivat nopeasti täyttyä Putinin ilmoituksen jälkeen.

UKRAINASSA neljällä Venäjän miehittämällä alueella aloitetaan tänään niin kutsutut kansanäänestykset, joiden aiheena on alueiden liittäminen Venäjään. Äänestyksiä aiotaan järjestää Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin lisäksi myös Hersonin ja Zaporizhzhjan alueilla.

Kansanäänestysnäytelmien on määrä kestää ensi tiistaihin saakka. Äänestyksen järjestelyt ovat erikoiset, esimerkiksi Donetskissa paikalliset viranomaiset ovat kertoneet äänestämisen tapahtuvan ensimmäisinä päivinä ”ovelta ovelle”.

Ukraina ja länsimaat ovat todenneet, ettei äänestyksillä tai niiden väitetyllä tuloksella ole mitään merkitystä. Äänestysten on arvioitu olevan Venäjän yritys nostaa kynnystä Ukrainan vastahyökkäyksen etenemiselle alueille, jotka Venäjän tulkinnan mukaan olisivat jatkossa osa sen maaperää.

Venäjän entinen presidentti ja pääministeri Dmitri Medvedev sanoi eilen olevansa varma, että alueiden asukkaat päättävät liittyä Venäjään. Samalla hän uhosi Venäjän olevan valmis puolustamaan alueita kaikin keinoin, myös strategisilla ydinaseilla.

