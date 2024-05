Zelenskyiltä kysymys Natolle NYT:ssä: “Mikä tässä on ongelma? Ampukaa alas Ukrainan taivaalla olevia ohjuksia”

Sotilasliitto Naton pitäisi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mielestä ampua alas maan ilmatilassa olevia venäläisohjuksia, New York Times kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyseessä olisi Zelenskyin mukaan puhtaasti puolustuksellinen taktiikka, eikä se aiheuttaisi yhteenoton riskiä Venäjän kanssa. Nato voisi hänen mukaansa ampua ohjuksia alas ilman, että esimerkiksi lentokoneet olisivat Ukrainan ilmatilassa.

- Joten kysymykseni on, mikä tässä on ongelma? Miksemme voi ampua niitä alas? Onko kyse puolustuksesta? Kyllä. Onko se hyökkäys Venäjää vastaan? Ei. Ammutteko alas venäläiskoneita ja tapatteko venäläislentäjiä? Ette. Joten, mikä ongelma Nato-maiden osallistumisessa sotaan on? Ei ole olemassa tällaista ongelmaa.

- Ampukaa alas Ukrainan taivaalla olevia ohjuksia. Ja antakaa meille aseita, joita voisimme käyttää rajalla olevia venäläisjoukkoja vastaan.

Esimerkkinä tällaisesta ohjustorjunnasta Zelenskyi mainitsee, miten Yhdysvallat ja Britannia auttoivat Israelia torjumaan iranilaisohjuksia viime kuussa. Yhdysvallat on kuitenkin torpannut vastaavanlaisen toiminnan. Sen mukaan kyse oli eri konfliktista, eri ilmatilasta ja eri uhkatekijöistä.

MYÖS UKRAINAN ulkoministeri Dmytro Kuleba sanoi aiemmin tiistaina, että liittolaismaat voisivat torjua venäläisohjuksia omista maistaan käsin.

- Ei ole olemassa mitään laillista, turvallisuutta koskevaa tai moraalista syytä, joka estäisi kumppaneitamme pudottamasta venäläisohjuksia Ukrainan yllä omista maistaan käsin, Kuleba sanoi yhdessä Kiovassa vierailevan saksalaiskollegansa Annalena Baerbockin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

- Jos ette halua tehdä niin, niin antakaa meille tarvikkeet sen tekemiseen. Me käytämme niitä ja torjumme itse ohjukset, Kuleba jatkoi.

UKRAINA on todennut, ettei sillä ole riittävästi ilmatorjuntakalustoa Venäjän kiihtyneiden ohjus- ja lennokkihyökkäyksien torjumiseen. Zelenskyi pyysi haastattelussa myös lisää Patriot-järjestelmiä sekä F-16-hävittäjiä. Hänen mukaansa päätös näistä on kenties tulossa heinäkuussa järjestettävässä Nato-maiden kokouksessa.

Zelenskyi kehotti lisäksi liittolaisiaan, erityisesti Yhdysvaltoja, sallimaan niiden toimittamien aseiden käyttämistä Venäjän maaperällä olevien sotilaskohteiden iskemiseen. Yhdysvallat on vastustanut tämän sallimista eskalaatiopeloista johtuen.

Zelenskyin mukaan ukrainalaiset näkevät, kuinka venäläisjoukot kerääntyvät raja-alueille, mutta eivät voi iskeä niitä vastaan länsiaseilla.