Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

24.3.2026 16:07 ・ Päivitetty: 24.3.2026 16:07

12 kuukauden euribor nousi voimakkaasti

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Asuntolainojen viitekorkona yleinen 12 kuukauden euribor nousi tiistaina rajusti. Korkotaso oli 2,929 prosenttia, kirjoitti OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen viestipalvelu X:ssä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyseessä oli hänen mukaansa historian neljänneksi suurin päivänousu, 0,189 prosenttiyksikköä.

Euroopan keskuspankki EKP päätti viime viikolla kokouksessaan pitää ohjauskorot ennallaan. Pitkittynyt Lähi-idän sota on aiheuttanut epävarmuutta korkomarkkinoille.

EUROOPASSA Pariisin ja Lontoon pörssit olivat tiistaina hienoisessa nousussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maanantaisten Iran-kommenttien jälkimainingeissa.

Helsingin pörssi oli iltapäivällä vajaan puolen prosentin nousussa.

Aasiassa Tokion, Hongkongin, Shanghain ja Soulin pörssit sulkeutuivat tiistaina plussalla.

Maanantaina Trump sanoi Yhdysvaltojen lykkäävän iskuja Iraniin ja kertoi maan käyneen keskusteluja Iranin kanssa. Iran kuitenkin kiisti, että neuvotteluja olisi käyty.

TIISTAINA Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit kääntyivät pienen laskuavauksen jälkeen varovaiseen nousuun.

Loppuiltapäivästä Suomen aikaa Brent-raakaöljyn hinta oli kivunnut noin 103 dollariin barrelilta maanantaisen laskun jälkeen, jolloin hinta oli alimmillaan noin 97 dollaria barrelilta. Brentin hinta on parin viikon ajan pysytellyt sitkeästi yli sadassa dollarissa barrelilta.

Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta nousi Suomen aikaa illansuussa noin 92 dollariin barrelilta sen jälkeen, kun se oli maanantaina käväissyt jopa noin 86 dollarissa.

JAPANI vapauttaa torstaina uuden erän strategisista öljyvarannoistaan. Asiasta kertoi tiistaina maan pääministeri Sanae Takaichi. Hän perusteli uuden erän vapauttamista sillä, että siten voidaan turvata tarvittava määrä öljyä koko Japanille.

Japani on jo aiemmin ilmoittanut aloittavansa strategisten öljyvarantojensa vapauttamisen markkinoille. Maan strategiset öljyvarannot kuuluvat maailman suurimpiin. Joulukuussa ne olivat yli 400 miljoonaa barrelia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU