Orpo: Hallitus ottaa energian hinnannousun vakavasti – Purra: Tuki pitäisi rahoittaa lisäsäästöillä muualta

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei suostunut suoraan sanomaan, onko hallitus päättämässä tukitoimista Lähi-idän sodan tuoman polttoaineiden ja sähkön kallistumisen vuoksi. Valtiovarainministeri Riikka Purralle (ps.) kysymys vaikutti olevan hankala. Susanna Luikku Demokraatti

Orpo myönsi medialle tiistaina eduskunnassa tilanteen olevan ”oikeasti todella vaikea” ja painotti, että se otetaan hallituksessa vakavasti. Keinoihin, kuten Ruotsin hallituksen esittämään polttoaineveron tilapäiseen alennukseen ja kotitalouksille tulevaan sähkötukeen, hän ei halunnut ottaa kantaa.

– Sota Iranissa aiheuttaa sen, että energian hintapaineet ovat valtavat, ja ne näkyvät jo nyt myös täällä bensa- ja dieselpumpuilla. Hinnannousu tulee pienellä viiveellä näkymään myös kuljetuskustannuksissa.

– Asiasta käydään hallituksessa perusteellinen keskustelu ja katsotaan, onko olemassa jotakin keinoja toimia. Toivottavasti tämä konflikti loppuisi mahdollisimman nopeasti, ja sen rajut vaikutukset maailmantalouteen ymmärretään myös Yhdysvalloissa – sodan pitkittyminen ei ole heidänkään etunsa, Orpo sanoi.

ORPON mukaan Iranin konfliktin vaikutus näkyy myös Suomen talouskasvun mahdollisuuksissa. Kasvua, jota on povattu kuukaudesta toiseen, on toistaiseksi nähty lähinnä työttömyys- ja konkurssiluvuissa sekä muutos- ja yt-neuvotteluiden irtisanomisissa.

Pääministeri kuitenkin toisti mantransa siitä, että talouden ennustetaan kasvavan ja "jatkavan kasvuaan".

– Me joudumme luultavasti joudumme ottamaan vielä enemmän velkaa, koska matalampi talouden kasvu tarkoittaa vähemmän verotuloja. Jos me euroja käytämme, niin pitää miettiä jokaisen euron

kohdalta, että sen talous- ja työllisyysvaikutus on mahdollisimman suuri. Näistä on laaja valmistelu ja pohdinta hallituksen piirissä.

Orpon mukaan energian hinta on akuutti ongelma, jonka käsittelyä ei voi jättää kehysriiheen.

– Arvioidaan hallituksessa tilannetta ja katsotaan, löytyykö jotain keinoja tämän

tilanteen helpottamiseksi.

Sen sijaan kokoomuksen varapuheenjohtajan Pia Kauman ehdotuksen työttömyysturvan suojaosan palauttamiseksi – jota ovat esittäneet myös SDP ja muut oppositiopuolueet – Orpo kuittasi yksityisajatteluksi.

Kiinnostusta minkäänlaiseen sosiaali- tai työttömyysturvan parannuksiin tai niiden heikennysten perumiseen ei ole.

– Hallituksella on selkeä politiikka, jossa me on tehty uudistuksia sosiaaliturvaan. Työn vastaanottamisen kokopäiväisenä tai vaikka määräaikaisena kokopäiväisenä tulee olla kannustavaa, ja siksi suojaosat eivät ole keinovalikoimassa.

Maassa tosin oli helmikuussa 326 400 työtöntä työnhakijaa ja 112 400 avointa työpaikkaa, ja jälkimmäistä läheskään kaikki eivät ole vakituisia eivätkä kokopäiväisiä.

HALLITUSPUOLUEISTA perussuomalaiset on pitänyt polttoaineiden hintaa yhtenä vaaliteemanaan, ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä ehti jo vaatia Ruotsin kaltaisia tukitoimia.

Puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra ei halunnut ottaa niihin kantaa vedoten siihen, ettei ole ehtinyt lukemaan Mäkelän kommentteja.

– Sota Lähi-idässä jatkaa laajenemistaan ja mikäli sitä ei saada päätettyä, vaikutukset Eurooppaan ja Suomeen tulevat olemaan erittäin suuria – myös muualla kuin bensapumpulla. Sodan päättäminenkään ei välttämättä ole enää yksinkertaista, vaikka osapuolet niin haluaisivatkin, Purra sanoi medialle.

Purran mukaan sodan mahdolliset vaikutukset myös inflaatioon ovat huolestuttavia.

– Mikäli inflaatio kovin kiihtyy Euroopan tasolla, niin EKP reagoi siihen koronnostolla, millä on vielä tilannetta pahentava vaikutus. Ylipäätään rahapolitiikka Suomelle on ollut liian kireää tähänkin saakka.

– Mitä tulee hallitukseen mahdollisiin toimiin jälleen muuttuneessa ympäristössä, niin totta kai tarkastelemme kaikkia mahdollisuuksia kehysriihessä. Viimeksi olemme keskustelleet tänään Iranin tilanteeseen liittyvistä seikoista.

KYSYTTÄESSÄ toimista bensiinin hintoihin puuttumisessa Purra alkoi luetella, mitä kaikkea on tehty eri tavoin kuin edellishallitus.

– Olemme alentaneet liikennepolttoaineiden verotusta ja madalluttaneet merkittävästi jakeluvelvoitetta, laskeneet ajoneuvoveroa ja jättäneet esimerkiksi keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman indeksitarkistukset jättäneet tekemättä.

– Mikäli tilanne tulee nyt vaatimaan toimia, jotka pitää rahoittaa, niin luonnollisesti sitten haemme niitä säästöjä enemmän. Mutta edellä mainitun inflaation ja sodan vaikutukset polttoainehintoihin voivat niin suuria, että valitettavasti niitä ei pystytä pienillä toimilla juoksemaan karkuun.

Purran mukaan Ruotsissa jakeluvelvoite on EU-minimissä, ja toisaalta Ruotsin julkisessa taloudessa on eri tavalla puskuria.

Sitä, ovatko autoilijat jotenkin erityisen tuettava ihmisryhmä kansalaisten ahdingossa ja muuta konkretiaa tivatessa ministerin sävy kiristyi, ja hän keskittyi lähinnä syyttämään median edustajia ”jokaisesta opposition avauksesta kyselystä”.

Purran mielestä vastaavat perussuomalaisten avaukset sivuutettiin heidän oppositioaikoinaan lähes täysin.