1,3 miljoonaa on paennut Rafahiin – järjestö varoittaa katastrofaalisista seurauksista, jos alueelle hyökätään

Israelin hallituksen sotilaallisen operaation laajentamisen seuraukset tulevat olemaan katastrofaaliset, Pelastakaa Lapset –järjestö varoittaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sen mukaan Rafahista voi muodostua konfliktin tappavin ja tuhoisin tapahtumapaikka tähän mennessä.

- 1,3 miljoonaa ihmistä, joista 610 000 on lapsia, on paennut Rafahiin. Se on yksi Gazan viimeisistä alueista, jossa sairaalat, vesi- ja saniteettitilat ja leipomot ovat vielä osittain toiminnassa. Se on myös paikka, mistä käsin humanitaariset järjestöt toimivat, järjestö kirjoitti julkaisussaan sosiaalisessa mediassa.

Jos Rafahiin hyökätään, järjestön mukaan ihmisillä ei ole enää paikkaa minne paeta.

Myös YK on vaatinut Israelia pidättäytymään maaoperaatiosta Gazassa. YK:n mukaan siviileillä ei enää yksinkertaisesti ole paikkaa, minne paeta.

ISRAEL teki eilen iskuja Rafahiin. Iskussa kuoli al-Jazeeran mukaan lähes 70 palestiinalaissiviiliä. Iskun yhteydessä Israel vapautti kertomansa mukaan kaksi äärijärjestö Hamasin ottamaa panttivankia.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on aiemmin käskenyt maan asevoimia valmistelemaan maahyökkäystä Rafahiin.

Myös Kiina vaati tiistaina Israelia päättämään sotilasoperaation Gazan Rafahissa niin nopeasti kuin mahdollista.

Kiinan mukaan kaupunkia uhkaa vakava humanitaarinen katastrofi, jos taistelut eivät lopu.

YHDYSVALTAIN presidentti Joe Biden sanoi taas maanantaina, että Gazan alueelle yritetään saada neuvoteltua ainakin kuusi viikkoa kestävä tulitauko, jonka aikana vapautettaisiin myös panttivankeja.

Biden kommentoi Lähi-idän tilannetta Valkoisessa talossa yhteisessä tiedotustilaisuudessa Jordanian kuninkaan Abdullahin kanssa.

Kuningas Abdullah vaati puheenvuorossaan täydellistä tulitaukoa Gazaan, jotta sota saataisiin loppumaan. Hän totesi, että Israelin on pidättäydyttävä hyökkäämästä Rafahiin.