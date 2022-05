14-vuotias kateissa, poliisi pyytää havaintoja – puhelin paikansi viimeksi illalla 6.5.

Sisä-Suomen poliisi kaipaa havaintoja 6.5.2022 kadonneesta 14-vuotiaasta Riikka Isomäestä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että Isomäki on noin 155 cm pitkä, normaalivartaloinen ja hänellä on suorat tummat hiukset, jotka ulottuvat olkapäille. Vaatetuksena Riikalla oli kadotessaan musta huppari, punainen paita ja mukana punainen ruudullinen reppu. Riikan alahuulessa on kaksi pientä lävistystä ja hän käyttää meikkejä. Olemus on ”goottilainen”.

Viimeisin varma havainto on perjantaiaamulta 6.5.2022 klo 07.00 aikaan. Riikka Isomäki oli lähtenyt ajamaan polkupyörällään kotoaan Jämsästä Riihossalontieltä. Isomäen käyttämä polkupyörä on valkoinen Nopsa ja siinä oleva teksti on pinkkiä.

Poliisin tutkimuksissa on varmistunut, että Isomäen käytössä oleva puhelin on paikantunut illasta 6.5.2022 Jyväskylän keskustan tuntumaan.