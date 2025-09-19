Ulkomaat
19.9.2025 14:01 ・ Päivitetty: 19.9.2025 14:01
20 000 berliiniläistä evakuoitu sodanaikaisten pommien takia
Berliinissä noin 20 000 kaupunkilaista on joutunut lähtemään evakkoon sen jälkeen, kun kaupungista löydettiin peräkkäisinä päivinä kaksi sodanaikaista pommia. Ensimmäinen pommi löytyi Spandausta keskiviikkona, toinen Berliinin keskustasta torstaina.
Noin 10 000 ihmiselle annettiin evakuoitumiskäsky sen jälkeen, kun kaupungin halki kulkevasta Spreejoesta löydettiin torstaina toisen maailmansodan aikainen pommi, kertoo muun muassa saksalaismedia Deutsche Welle.
Lehden mukaan myös Spandaun kaupunginosassa löytyi sodanaikainen, sata kiloa painanut pommi keskiviikkona. Yli 12 000 ihmistä jouduttiin evakuoimaan pommin purkamisen vuoksi, ja löytöpaikan ympärille oli määrätty turva-alue.
Spandaun Hakenfeldestä löytynyt pommi tehtiin vaarattomaksi perjantaina, paikallinen poliisi kertoi X-viestipalvelussa perjantaina iltapäivällä.
TORSTAIN pommilöydös tehtiin Mitten kaupunginosassa aivan Berliinin keskustassa. Poliisi asetti löytöpaikan ympärille turva-alueen, joka oli säteeltään 500 metriä. Tiheästi asutun alueen asukkaille ilmoitettiin evakuointimääräyksestä kulkemalla ovelta ovelle.
Berliiniläislehti Tagespiegelin mukaan Mittessä sijaitsevan kaupungintalon hätäsuojaan kertyi yöllä pitkiä jonoja, kun sadat ihmiset etsivät sieltä yösijaa. Ihmisiä majoitettiin myös läheisellä koululla. Löydös pysäytti vesiliikenteen Spreejoella sekä seisautti yhden metrolinjan.
Perjantaiaamuna viranomaiset ilmoittivat, että pommi on vaaraton. Asukkaat pääsivät tämän jälkeen palaamaan koteihinsa.
Viranomaisten mukaan pommi löydettiin rakennustöiden yhteydessä, kertoo Deutsche Welle. Lehden mukaan ennen suuria rakennushankkeita Saksassa on yleinen käytäntö tehdä tarkastus toisen maailmansodan räjähtämättömien taisteluvälineiden varalta.
Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Iltalehti.
