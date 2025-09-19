Janne Riiheläinen: USA:n demokratia on kuilun partaalla

Kestääkö läntisen vapauden mallina pidetty Yhdysvaltojen demokratia nykyistä kehitystä – ja miten me pärjäämme, jos siellä kansanvalta peruuttamattomasti kaatuu? Janne Riiheläinen

Omalla presidenttikaudellaan Joe Bidenin suuri maailmanpoliittinen kehys oli demokratioiden kokoaminen vastustamaan autoritaarisuuden nousua maailmassa. Bidenin järjestämä ensimmäinen demokratioiden huippukokous vuonna 2021 ja kaksi jatkokokousta olivat reaktio 2000-luvun alkupuolen demokratia-aallon jälkeen päinvastaiseksi kääntyneesen kehitykseen.

Yhdysvaltain nykyinen presidentti Donald Trump nousi valtaan huolellisen ja laajan suunnitelman kanssa. Hallinnon uudelleenjärjestelyyn luotu Project 2025 on vuosien mittaan työstetty kokonaisuus, jonka tavoitteena on muuttaa Yhdysvallat peruuttamattomasti kristillisen nationalismin mukaiseksi valtioksi.

Toinen ryhmä presidentin taustalla ovat uskontoihin pragmaattisesti suhtautuvat krypto- ja teknomiljärdöörit, joille Trumpin voitto antaa mahdollisuuden toimia mahdollisimman vähillä juridisilla rajoitteilla. Kuvaavaa tämän ryhmän toiminnalle on sen keskeisen hahmon Peter Thielin näkemys, että demokratia ja vapaus eivät ole yhteensopivia.

Näkyvissä oleva tekoälyn ja kvanttilaskennan synnyttämä teknologinen vallankumous tarjoaa teknologiayhtiöille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. Ne eivät halua, että valtio rajoittaa tuotekehitystä tai tuotteistamista.

Tämä näkyy jo tällä hetkellä siinä, miten Yhdysvalloissa tekoälyn kehitys ja käyttö on äärimmäisen vapaata verrattuna Eurooppaan, jossa EU:n tekoälydirektiivi asettaa rajoituksia.

TRUMPIN TAUSTALLA olevat kaksi valtablokkia tavoittelevat yhteiskuntaa, jonka hallinnossa demokratia ei ole enää olennaisin määritelmä.

Samaan aikaan suuret kansanjoukot MAGA-liikkeessä hurraavat pelkästään sille, että Trumpin hallinto tekee asioita toisin kuin edeltäjänsä tai peruu edeltäjien päätöksiä. Trump ja hänen alkukautensa on tosiaan ollut se kosto, jonka hän lupasi kampanjan aikana kannattajilleen.

Kun valtio käy kansalaisyhteiskunnan, median ja jopa humoristien kimppuun, seuraukset voivat olla odottamattomia.

Konservatiiviaktivisti Charlie Kirkin murha sysäsi Yhdysvaltain sisäisen kamppailun yhä rajumpaan ja raaempaan rytmiin. Kirk on täydellinen marttyyri, jonka kuoleman nimissä Trump ja varapresidentti Vance ovat jo luvanneet käydä poliittisten vastustajiensa kimppuun.

Heidän puheenvuorojensa mukaan nyt kaikki tahot, jotka heidän mielestään ovat luoneet konservatiivien vastaista mielialaa, ovat osaltaan vastuussa Kirkin murhasta. Tällä oikeutuksella Trumpin hallinto voi alistaa pelottelemalla jopa median suuryhtiöitä. Malliksi tässä käy Disney-yhtymä: se lopetti oma-aloitteisesti Jimmy Kimmelin tv-ohjelman, koska koomikko oli naljaillut presidentin käytökselle Kirk-aiheesta.

Riippumatta siitä, kuinka hyvin Trump joukkoineen onnistuu pyrkimyksessään, se tulee hajottamaan maata ihan uudella tavalla. Kun valtio käy kansalaisyhteiskunnan, median ja jopa humoristien kimppuun, seuraukset voivat olla odottamattomia.

Samaan aikaan kun Trumpin hallinto on käytännössä lopettanut viranomaisten vastatoimet ulkomaiselle disinformaatiolle, monet eri toimijat ovat lähteneet hyvin ärhäkkäästi lietsomaan maan sisäistä epäsopua Kirkin murhan avulla.

Nämä opportunistiset kiihdyttäjät hyödyntävät tehokkaasti maan syvää polarisaatiota ja matalaa institutionaalista luottamusta.

KANSANTALOUDEN tilanne, demokraattisen päätöksentekokyvyn rapautuminen, syvä poliittinen ja sosiaalinen polarisaatio sekä oikeuslaitoksen legitimiteettikriisi ovat luoneet maahan toisiaan vahvistavien systeemisten stressitekijöiden joukon.

Yhä hauraammaksi käyvä liittovaltio tuntuu ottavan vastaan iskuja toisensa jälkeen. Vaikka Yhdysvallat on historiansa aikana selvinnyt hyvin vakavistakin sisäisistä kriiseistä, nyt kannattaa ainakin kysyä, selviääkö tällä kertaa.

Vielä ikävämpi, mutta mahdollinen kehityskulku on se, että Yhdysvallat kutakuinkin säilyttää voimansa ja toimintakykynsä, mutta muuttuu autoritaariseksi. Kansainvälisen demokratian puolustajien leiristä voi olla ikävän lyhyt matka vastapuolelle, ja senkin askeleen Yhdysvallat voi halutessaan ottaa.

Nyt on korkea aika miettiä näitä ja sitä, miten pärjäämme, vaikka Atlantin takana tapahtuisi mitä.