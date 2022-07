70-vuotiaiden rokotukset alkavat jo osassa Suomea – vaan tuleeko yleinen maskisuositus?

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) julkaisi tänään päivitetyn suosituksensa tehosterokotteista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Keskuksen mukaan tehosterokotteen käyttöönottoa tulisi harkita 80-vuotiaiden ja sitä vanhempien lisäksi myös 60-79-vuotiaille sekä riskiryhmään kuuluville.

ECDC:n mukaan koronatartuntojen määrä on Euroopassa pysynyt korkeana ja ollut noususuunnassa viimeisten viiden viikon ajan. Vaikka nousut tartuntatapausten määrissä ovat vielä suhteellisen tuoreita, ne ovat keskuksen mukaan merkki koronaviruksen BA.4- ja BA.5-varianttien aiheuttaman tartunta-aallon alkamisesta.

ECDC:n epidemiologisten mallinnusten mukaan tartuntojen ja myös kuolintapausten määrä tulee Euroopassa nousemaan.

- Tartuntatapausten määrän nousun myötä näemme myös vakavien tautimuotojen, sairaala- ja tehohoitotarpeen sekä kuolleisuuden lisääntyvän. Meidän on tehostettava toimia suojan lisäämiseksi myös tulevia syksyn ja talven tartunta-aaltoja ennakoiden, sanoo Euroopan unionin terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari Stella Kyriakides tiedotteessa.

THL: seuratkaa kuntien viestintää rokotuksista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi tänään maanantaina suosittelevansa, että kunnat alkaisivat jakaa neljänsiä rokotteita asteittain jo tämän kuun aikana tai viimeistään 1. elokuuta alkaen.

Alun perin suositus oli, että neljänsiä rokotuksia laajennettaisiin asteittain eri ryhmille 15. elokuuta alkaen.

Suomessa kunnat järjestävät rokotukset ja kertovat, mistä ja milloin koronarokotuksen voi saada. THL suosittelee seuraamaan kuntien viestintää koronarokotuksista.

Oulun kaupunki tiedotti heti maanantaina tarjoavansa neljännen koronarokotteen 70 vuotta täyttäneille oululaisille keskiviikosta alkaen. Sen jälkeen neljänsiä rokotuksia tullaan laajentamaan 18-69-vuotiaisiin riskiryhmäläisiin henkilöstön saatavuuden mahdollistamassa aikataulussa.

Myös Päijät-Soten alueella Päijät-Hämeessä 70 vuotta täyttäneet saavat neljännen koronarokotuksen tästä viikosta alkaen. Riskiryhmään kuuluvia aletaan rokottaa 1. elokuuta alkaen ja 60 vuotta täyttäneitä 15. elokuuta alkaen.

Etelä-Savossa taas 70 vuotta täyttäneiden rokottaminen aloitetaan välittömästi tästä päivästä lähtien, ja riskiryhmiin kuuluvien 18-69-vuotiaiden rokottamiseen siirrytään ensi viikon maanantaista alkaen.

- Tapausmäärät ovat kääntyneet kasvuun viime viikkojen aikana, ja nyt entistä jyrkemmin. Myös henkilökuntaamme on koronan vuoksi poissa töistä merkittävästi, sanoo terveyspalvelujen johtajan viransijainen Minna Mutanen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä Essotesta tiedotteessa.

”Immuniteetti on ihan toista luokkaa kuin vuosi sitten.”

Trendi kaikkialla Euroopassa on se, että tartuntamäärät ovat lievästi noususuuntaisia. Sen sijaan erikoissairaanhoidon ja tehohoidon lukemat sekä kuolemamäärät ovat hyvin rauhallisia, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo.

- Se kertoo siitä, että BA.4- ja BA.5-variantit eivät aiheuta samalla tavalla vakavia tautimuotoja suhteessa tartuntojen määrään.

Siksi Nohynek näkeekin epätodennäköisenä, että esimerkiksi yleinen maskisuositus olisi tekemässä paluuta suomalaisten arkeen.

- Toistaiseksi linja on ollut se, että jokainen voi suojautua halutessaan. Vaikea nähdä, että tulisi samanlaisia suosituksia tai rajoituksia kuin epidemian alussa. Suoja näitä viruksia vastaan on tällä hetkellä paljon parempi, kiitos rokotusten ja sairastetun taudin. Immuniteetti on ihan toista luokkaa kuin mitä se vuosi sitten oli.