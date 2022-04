81 000 palkansaajan jättilakko uhkaa – ”Henkilöstö on ylpeä tekemästään työstä, nyt on työnantajan vuoro”

Kunta-alan lakkoaalto laajenee vapun jälkeen kymmeneen kaupunkiin, ellei sopua synny sitä ennen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Ammattiliitot JHL, Jyty sekä neuvottelujärjestö Juko ovat jättäneet varoituksen viikon mittaisesta lakosta, joka alkaisi 3. toukokuuta Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Kauniaisissa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Aikaisemmin lakkovaroituksen antaneet liitot ovat lakkoilleet eri kaupungeissa pistelakkoina.

Pääkaupunkiseudun kunta-alan lakkoa on siirretty kahdella viikolla, sillä sen piti alun perin alkaa jo 19. huhtikuuta.

Jos kymmenen kaupungin lakko toteutuisi, olisi siinä mukana 81 000 kunta-alan palkansaajaa.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) perusti sovittelulautakunnan ratkomaan kiperää riitaa. Se perustettiin perjantaina 8. huhtikuuta. Järjestöjen mukaan sovittelulautakunnan työ on täysin kesken.

– Viestimme sovittelulautakunnalle on selvä. Kunta-alalle on saatava aikaan ratkaisu, joka nostaa matalapalkkaiset työntekijät pois palkkakuopasta. Palkkaohjelman on kohdistuttava koko kunta-alalle niin, että euromääräiset korotukset kohdistetaan matalimpiin palkkaluokkiin. Ohjelmalla parannetaan kuntien ja aloittavien hyvinvointialueiden veto- ja pitovoimaa työnantajana, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toteaa tiedotteessa.

Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima muistuttaa, että jokainen on elämänsä aikana käyttänyt kuntien henkilöstön tuottamia palveluita ja jokainen pitää niitä tärkeinä.

– On aivan selvää, että näitä palveluita meille tuottava henkilöstö ansaitsee reilut palkankorotukset ja ansiotason, jolla voi tulla toimeen. Kunta-alalle ja hyvinvointialueille on ehdottomasti saatava palkkaohjelma, jolla voidaan korjata alan lukuisia palkkausepäkohtia.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa, että työnantajan täysi ymmärtämättömyys palkansaajapuolen perusteltuja vaatimuksia kohtaan on johtanut neuvottelutilanteen kriisiin.

– Nyt ollaan suuressa paikassa. Nyt ratkaistaan kuntatyön arvostus suomalaisessa yhteiskunnassa. Nyt ratkaistaan kuntatyön veto- ja pitovoima. Henkilöstö on ylpeä tekemästään työstä ja pitää sitä merkityksellisenä, niin myös kansalaiset. Nyt on työnantajan vuoro.