Lindtman kommentoi Orpon kohupuheita perussuomalaisista: “Kyllä johtopäätös tämän vuoden jälkeen on hyvin selvä”

SDP on julkistanut tänään eurovaaliohjelmansa. Puolue linjaa suorasanaisesti, että sosialidemokraatit ovat Euroopassa ainoa todellinen vastavoima laitaoikeistolle.

Puheenjohtaja Antti Lindtman nosti jo vappupuheessaan esille Euroopan kokoomuksen kärkiehdokkaan, nykyisen komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kommentit, joissa hän väläytti yhteistyön mahdollisuutta laitaoikeiston kanssa.

Demokraatti kysyi Lindtmanilta puolueen eurovaaliohjelman julkistustilaisuuden yhteydessä kommenttia, minkälaista uhkaa tämä näkee oikeiston laajemmassa yhteisymmärryksessä Euroopan tasolla.

– Ensinnäkin se, että Ursula von der Leyen, jonka johdolla Eurooppaa on viime vuosina rakennettu ja vahvistettu ja jonka johdolla Eurooppa on selvinnyt monista kriiseistä, tilanteessa, jossa on tarvittu vahvaa Eurooppaa, niin kyllä se oli suuri uutinen, että hän totesi pitävänsä ovea auki laitaoikeistolle.

Lindtmanin mukaan laitaoikeiston agendana on heikentää ja surkastuttaa Eurooppaa.

– Se ollaan nähty Puolassa naisten oikeuksien heikentämisenä, oikeusvaltion murentamisena, ilmastonmuutoksen välttämättömien toimien jarruttamisena ja mikäli Eurooppa valitsee tämän tien, niin tässä tilanteessa Suomi, joka on pieni reunavaltio pohjoisessa Euroopan kolkassa, niin heikompi Eurooppa ei ole suomalaisten etu.

– Tämä on mahdollista vain, mikäli edistykselliset voimat jatkavat Euroopan rakentamista. Mikäli eurovaalien jälkeen kokoomus tekee liiton laitaoikeiston kanssa, kyllä se tarkoittaa heikompaa Eurooppaa ja kompromisseja näissä asioissa.

PUOLUEEN eurovaaliohjelmassa kuvataan, että tulevissa vaaleissa päätetään Euroopan suunnasta ja sielusta.

“Oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioituksen sekä tasa-arvon edistämisen kaltaiset asiat eivät ole enää itsestäänselvyyksiä, vaan osa pyrkii murentamaan näitä arvoja. Perinteiset oikeistopuolueet ovat valmiita mahdollistamaan tämän kehityksen tekemällä yhteistyötä laitaoikeiston kanssa, jos se hyödyttää niiden päämääriä hyvinvointivaltion purkamisessa sekä työntekijöiden oikeuksien ja tavallisten ihmisten toimeentulon heikentämisessä.”

“Tästä on jo nähty esimakua Suomessa, missä kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitusyhteistyö on johtanut paitsi eriarvoisuuden ja vastakkainasettelun lisääntymiseen, myös tärkeiden ilmastotoimien jarruttamiseen sekä toistuviin hyökkäyksiin mediaa, järjestäytyneitä työntekijöitä ja muita länsimaisen demokratian kulmakiviä vastaan. Näissä vaaleissa päätetään siitä, annetaanko saman kehityksen laajentua ja jatkua myös EU:ssa.”

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) kohahdutti maaliskuun alkupuolella Politico-lehden haastattelussa toteamalla, ettei kokoomuksen päähallituskumppani perussuomalaiset “enää ole” laitaoikeistolainen puolue. Samassa yhteydessä Orpo totesi maltillistaneensa perussuomalaiset antamalla puolueelle ministerin salkkuja hallituksessaan.

Demokraatti kysyi Lindtmanilta kommenttia myös Orpon puheisiin, jotka näyttävät enemmän tai vähemmän linkittyvän von der Leyenin puheiden kanssa.

– Luulen, että kaikki suomalaiset ovat nähneet viimeisen vuoden ja tämän hallituksen aikana, mitä on tapahtunut. Työntekijöiden oikeuksia on heikennetty, järjestäytyneitä työntekijöitä, koko mediaa vastaan on erilaisin tavoin valtaapitävien taholta hyökätty ja horjutettu. Kyllä johtopäätös tämän vuoden jälkeen on hyvin selvä. Tämä näyttää olevan perussuomalaisten Riikka Purran johtama hallitus.

Se onko sosialidemokraatit vaalien jälkeen riittävän suuri voima Euroopassa, ratkaisee Lindtmanin mukaan sen, kääntyykö Eurooppa politiikassaan taaksepäin.

SUOMALAISISSA kyselyissä SDP näyttää kulkevan kohti todennäköistä vaalivoittoa. Tällä hetkellä puolueella on kaksi europarlamentaarikkoa, mutta nyt gallupitkin povaavat hyvinkin mahdollista kolmatta paikkaa.

Kesäkuun EU-vaalit ovat samalla Lindtmanin ensimmäiset vaalit SDP:n puheenjohtajana.

Mikä tulos tyydyttää?

– Tavoite on saada vähintään yksi lisäpaikka ja sen puolesta lähdemme tekemään töitä.

Ja jos sitä ei tule?

– Kyllä meidän kirkkaana tavoitteena on lisäpaikka näissä vaaleissa ja sen puolesta teemme töitä.