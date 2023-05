Tänä vuonna alkavasta viisivuotisjaksosta tulee mitä todennäköisimmin lämpimin tähän mennessä mitattu jakso. Näin arvioi YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö WMO tuoreessa raportissaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- On olemassa 98 prosentin todennäköisyys, että ainakin yksi viidestä vuodesta ja koko viiden vuoden jakso on ennätyslämmin, WHO toteaa.

Maapallon keskilämpötila saattaa järjestön mukaan ylittää pian Pariisin ilmastosopimuksessa asetetun tavoitteen, jonka mukaan keskilämpötilan nousu täytyisi pitää selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan eli vuosien 1850-1900 keskiarvoon. Sopimuksen mukaan pyrkimyksenä olisi edistää toimia, jotka rajaisivat lämpenemisen 1,5 asteeseen.

Viime vuonna maapallon keskilämpötila oli 1,15 astetta korkeampi kuin esiteollisella ajalla.

WMO:n mukaan on 66 prosentin mahdollisuus, että vuosittainen maapallon keskilämpötila ylittää 1,5 asteen ainakin yhtenä vuonna viisivuotiskauden 2023-2027 aikana. Vaikka tämä ei tarkoita, että maailma ylittäisi pysyvästi Pariisin ilmastosopimuksen virstanpylvään, WMO pääsihteerin Petteri Taalaksen mukaan 1,5 asteen taso ylitetään tilapäisesti yhä useammin.

Taalas sanoi, että El Nino -sääilmiön ja ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen yhdessä aiheuttamiin seurauksiin täytyy varautua. El Ninon odotetaan kehittyvän tulevien kuukausien aikana.

El Nino -ilmiö syntyy muutaman vuoden välein, kun Tyynenmeren pintavedet lämpenevät poikkeuksellisen paljon. Siitä seuraa tulvia joissakin osissa maailmaa ja kuivuutta toisissa.