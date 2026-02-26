Politiikka
Mari Holopainen ottaa vastaan kansanedustajan tehtävän
Mari Holopainen (vihr.) aikoo ottaa vastaan Pekka Haavistolta jäävän kansanedustaja tehtävän. Holopainen kertoo asiasta STT:lle.
Haavisto pyytää vapautusta eduskunnasta. Hänet valittiin tällä viikolla YK:n pääsihteerin erityislähettilääksi Sudaniin.
Mari Holopaisen mukaan kansanedustajan tehtävä on suuri kunnia. Tällä hetkellä hän työskentelee Aalto-yliopistossa opetus- ja tutkimustehtävissä.
Holopainen on ollut kansanedustajana vuosina 2019-2023, mutta putosi eduskunnasta edellisissä eduskuntavaaleissa.
