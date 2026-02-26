Palkittu politiikan aikakauslehti.
26.2.2026 14:59 ・ Päivitetty: 26.2.2026 14:59

Mari Holopainen ottaa vastaan kansanedustajan tehtävän

Kerttu Penttilä
Mari Holopainen.

Mari Holopainen (vihr.) aikoo ottaa vastaan Pekka Haavistolta jäävän kansanedustaja tehtävän. Holopainen kertoo asiasta STT:lle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Haavisto pyytää vapautusta eduskunnasta. Hänet valittiin tällä viikolla YK:n pääsihteerin erityislähettilääksi Sudaniin.

Mari Holopaisen mukaan kansanedustajan tehtävä on suuri kunnia. Tällä hetkellä hän työskentelee Aalto-yliopistossa opetus- ja tutkimustehtävissä.

Holopainen on ollut kansanedustajana vuosina 2019-2023, mutta putosi eduskunnasta edellisissä eduskuntavaaleissa.

