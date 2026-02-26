Pekka Haavisto jättää eduskunnan – siirtyy YK:n pääsihteerin erityislähettilääksi

Kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.) jättää eduskunnan ja siirtyy YK:n pääsihteerin erityislähettilääksi Sudaniin. Haavisto kertoi asiasta tiedotustilaisuudessaan eduskunnassa torstaina. Simo Alastalo Demokraatti

YK-tehtävästä päätetään vuodeksi kerrallaan, joten Haavisto ei ole ehdolla kevään 2027 eduskuntavaaleissa. Tieto nimityksestä tavoitti Haaviston tiistaina illalla.

– Kysymys on YK:n pääsihteerin henkilökohtaisesta edustajasta Sudanin kriisiin. Se tarkoittaa sitä, että raportointi tapahtuu suoraan pääsihteerille ja yhteistyö pääsihteerin kanssa on hyvin tiivistä tässä tehtävässä, Haavisto sanoi tiedotustilaisuudessaan.

YK:n erityislähettiläs ei voi olla kansanedustaja.

– YK:n säännöt edellyttävät, että henkilöllä ei voi olla mitään sidoksia hallituksiin tai parlamentteihin, eli täytyy olla täysin riippumaton hallitusten ja parlamenttien työstä ja senkin vuoksi eduskunnasta eroaminen on osa tätä ratkaisua.

YK-PESTIN aloituspäivästä käydään Haaviston mukaan vielä keskusteluja.

– Oma valmiuteni on aloittaa niin nopeasti kuin YK on siihen valmis.

Haavisto arvioi, että uudessa työssä aloittaminen veisi joitakin viikkoja. Nykyinen Sudanin erityislähettiläs, Algerian entinen ulkoministeri Ramtane Lamamra, lopettaa tehtävässä helmikuun lopussa.

– Kriisien kanssa työskentelypaikat eivät ole mitään varsinaisia palkintotehtäviä. Puhutaan työstä, jota tehdään kriisialueilla ja silloin se valittavien joukko määräytyy usein sen mukaan, että on henkilöitä, joilla on kokemusta kriisialueista.

Sudanin viimeisin sisällissota on jatkunut lähes kolme vuotta. Maan humanitaarista tilannetta voi luonnehtia katastrofaaliseksi.

– Jos ajattelee, että puhutaan 40 miljoonaisesta kansasta, niin tämän konfliktin aikana 10 miljoonaa ihmistä on joutunut sisäiseen pakolaisuuteen tai lähtemään maasta.

Haavisto sanoi uskovansa, että sodan osapuolet on mahdollista saada neuvottelupöytään.

– Saako sieltä sitten tuloksia, niin se jää nähtäväksi. Kansainvälinen yhteisö on selvästi havahtunut siihen, että tämäkin kriisi on jatkunut liian pitkään ja saanut liian vähän huomiota.

HAAVISTO on viimeinen puolueensa perustajajäseniin kuulunut poliitikko vihreiden eduskuntaryhmässä. Hänen siirtymistään toisiin tehtäviin voi pitää yhden aikakauden päätöksenä.

– Olin jossakin vihreiden sisäisessä keskustelussa, missä minua paljon nuorempi vihreä esitteli itsensä dinosaurukseksi. Kysyin, että onko jotakin eläintä, joka on vielä vanhempi kuin dinosaurus, että löytäisin sellaisen sanan kuvaamaan itseäni. Ei oikein keksitty.

Haaviston mukaan vihreiden tarinan seuraaminen alusta saakka on ollut hienoa.

– Huomaan, että kun puhun vaikkapa Ville Komsin (kansanedustajana 1983-87) tai Kalle Könkkölän (1983-87) edesottamuksista eduskunnassa, niin jotkut kysyvät, että keitä nämä henkilöt olivat. Siitä huomaa nopeasti ajan kulun. Tuntuu itselle jopa tuoreilta ne vihreiden alkuaikojen muistot.

Haavisto ei kuitenkaan sulkenut pois, etteikö hän voisi vielä joskus palata politiikkaan, vaikka se ei uuden työn aikataulujen vuoksi ole tulevissa vaaleissa mahdollista.

– Kun on sydämeltään poliitikko, niin aina sitä katsoo, että mitäs seuraavaksi onkaan kalenterissa. Mutta ehkä tämä merkitsee omalta kohdaltani paluuta vaiheeseen, jossa olin EU:n erityisedustaja Sudanissa ja Darfurissa ja tein myöskin YK:lle tehtäviä. Näin pääsen käyttämään kansainvälistä kokemusta ja kansainvälistä verkostoa, joka itselläni on.

Haavisto vakuutteli, ettei vielä ole ole jäähyväispuheiden aika, mutta jatkoi puheenvuorolla, jossa oli jäähyväisten tunnelmaa.

– Haluan sanoa, että on ollut hienoa kaikki nämä vuodet työskennellä eduskunnassa mahtavien kollegojen kanssa, erittäin asiantuntevan henkilökunnan kanssa. Olen aina sanonut, että tämä talo on monella tavalla mainettaan parempi ja tekee joka päivä tärkeätä työtä Suomen eteen.

– Joka päivä, kun olen tullut eduskuntaan töihin, olen ajatellut, että onpa hieno työpaikka, Haavisto sanoi ja muistutti, ettei demokratian tila ole kaikkialla maailmassa yhtä hyvä kuin Suomessa.

Pekka Haaviston tilalle eduskuntaan nousee Mari Holopainen Helsingin vaalipiiristä.

