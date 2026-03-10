Aamulehti: Poliisi lakkauttamassa lähes neljänneksen asemistaan

Poliisi suunnittelee jopa 21 poliisiaseman lakkauttamista, uutisoi Aamulehti tiistaina. Suomessa on poliisilaitosten verkkosivustojen mukaan tällä hetkellä hieman yli sata poliisiasemaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lehden tiedot ovat peräisin Poliisihallituksen kirjeestä poliisilaitoksille. Kirjeen mukaan poliisin operatiivista suorituskykyä halutaan tehostaa asemien verkostoa kehittämällä.

Poliisihallitus suunnittelee suurempien yksiköiden sijoittamista alueille, joilla poliisin palveluiden kysyntä on suurinta.

ASEMIEN lakkauttamista suunnitellaan neljällä paikkakunnalla Itä-Suomen (Juankoski, Kitee, Outokumpu, Suonenjoki), Oulun (Haapavesi, Muhos, Sotkamo, Taivalkoski) sekä Pohjanmaan (Alajärvi, Kannus, Laihia, Lapua) poliisilaitoksien alueilla.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella lakkauttamista suunnitellaan Kangasalla, Saarijärvellä ja Virroilla.

Muualla Suomessa lakkauttamista suunnitellaan Uudellamaalla Nurmijärvellä ja Kirkkonummella, Lapissa Enontekiöllä ja Utsjoella, Satakunnassa Huittisissa ja Varsinais-Suomessa Kemiönsaaressa.

Aamulehden mukaan lakkautussuunnitelmat ovat vielä kehitysvaiheessa, joten kaikkien suunnitelmissa listattujen poliisiasemien sulkeminen ei ole vielä varmaa.