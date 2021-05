Äänestämällä voit vaikuttaa!

Suomessa voi vaikuttaa monella tavalla. Esimerkiksi julkaisemalla mielipidekirjoituksen, osallistumalla erilaisiin foorumeihin, oppilas/opiskelijakuntiin, nuorisovaltuustoon sekä puolueiden ja järjestöjen toimintaan. Juuri nyt voit vaikuttaa äänestämällä kuntavaaleissa. Joanna Silver SDP:n kaupunginvaltuutettu, Seinäjoki

Vuoden 2021 kuntavaalit ovat loppusuoralla. Ehdokkaat ovat saaneet numerot ja ehdokkaiden vaalityö on alkanut. Kuntavaalit siirrettiin huhtikuulta toukokuulle koronaepidemian vuoksi. Siirrosta käytiin kovaa keskustelua ja hämmästeltiin, miksi sähköistä äänestämistä ei saada ajan tasalle.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa Seinäjoella äänioikeutettuja oli 48 870 henkilöä. Hyväksyttyjä ääniä vaaleissa annettiin 29 030 ääntä, mikä on 59,6 %. Äänioikeutetuista 40,4 % jätti äänestämättä. Melko suuri osa, eikö totta. Kuntavaalit siirrettiin huhtikuulta kesäkuulle. Kun pohdimme, millä äänestysaktiivisuutta voisi lisätä, on sähköinen äänestys noussut esiin.

Itse koen, että sähköinen vaalijärjestelmä ei takaa luotettavaa vaalisalaisuutta. Vain lippuäänestys takaa sen, että äänestäjä voi kirjoittaa äänestyslippuun sen numeron, jota haluaa äänestää. Jos äänestys on sähköinen, ei voida taata, saako jokainen äänestäjä äänestää rauhassa ilman kenenkään toisen painostusta.

Äänestysaktiivisuutta on saatava nousemaan muilla keinoin. Olen usein kuullut, että en äänestänyt, kun en tuntenut ketään. En äänestänyt, kun ei se mitään auta. Jännittää, osaanko toimia oikein.

Haluan muistuttaa, että kuntavaalit ovat meidän jokaisen kannalta tärkeimmät vaalit. Kuntavaaleissa valitaan kaupunginvaltuusto, jossa tehdään meidän lähellämme olevia päätöksiä. Jokainen meistä on erilaisten palveluiden käyttäjä. Kaikki palvelut eivät ole lakisääteisiä, osa palveluista on käytännössä kaupungin extraa. Sinä tai läheisesi olet saanut varmasti palvelua niin terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa, liikunta- ja kulttuuripalveluissa, kadut ympärilläsi on siedettävässä kunnossa ja niin edelleen. Kaupunginvaltuusto päättää myös muun muassa kaupungin talouden ja rahoituksen perusteista sekä kaupungin hallinnon rakenteesta. Valtuustossa päätetään palveluiden säilymisestä, kehittämisestä, lisäämisestä ja toisinaan myös vähentämisestä.

Päätöksiä tehdään vahvassa yhteistyössä yli puoluerajojen, eikä päätöksenteko ole mustavalkoisesti tuonne annetaan ja tuolta otetaan. Nyt sinun on aika valita sinun yhteistyökumppanisi ja asioidesi vaikuttaja. Tutustu ehdokkaisiin ja äänestä.

