Ulkomaat
29.7.2026 05:33 ・ Päivitetty: 29.7.2026 05:33
Äänestys 86-12: järeät Venäjä-pakotteet etenivät Yhdysvaltain senaatissa
Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Senaattorit äänestivät äänin 86-12 käsittelyn aloittamisen puolesta.
Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen.
Esitys antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa sadan prosentin tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian, tuotteille.
Lakialoite on nimetty edesmenneen senaattorin Lindsey Grahamin mukaan. Hän työskenteli yli vuoden ajan tuen hankkimiseksi sille.
Lakialoitteen käsittelyn odotetaan alkavan aikaisintaan syyskuussa.
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