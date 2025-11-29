Äärioikeistolainen Active Club on levinnyt laajalle Suomeen – Viron järjestöllä epäillään olevan yhteyksiä Ukrainan Azov-prikaatiin

Suojelupoliisi uskoo, että verkosto pyrkii kasvattamaan yhä jäsenmääräänsä Suomessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Elokuussa 2023 Telegram-kanavalle ilmestyi viesti, jossa maalailtiin uudenlaista, urheilullisten nuorten miesten kansallismielistä toimintaa. ”Ryhmittymä perustaa toimintansa katutason kansallismieliselle aktivismille, vastakulttuurin luomiselle, fyysiselle kehitykselle sekä veljeskunnan muodostamiselle”, viestissä kirjoitettiin.

Keskusrikospoliisin mukaan havaintoja Active Clubista on jo vuodesta 2022 lähtien, mutta varsinaisesti sen katsotaan aloittaneen Suomessa tuolloin syksyllä 2023.

STT on seurannut verkoston Telegram-kanavia vuoden 2023 loppupuolelta lähtien. Telegramin perusteella paikallisia kerhoja on perustettu jo kahdeksan.

Ne toimivat Turussa, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä, Kokkolassa sekä Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Satakunnassa. Aktiivisimpia ovat Tampereen ja Turun kanavat.

Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkijan Katri-Maaria Kyllösen mukaan Active Clubin ja sen liepeillä toimivan Club 8 -verkoston toimintaan osallistuu Suomessa sosiaalisen median julkaisujen perusteella ainakin noin 50 jäsentä.

Maailmalla Active Club -verkoston on katsottu edustavan jopa akselerationismia – ideologiaa, joka tähtää yhteiskunnan romauttamiseen terrori-iskuilla. Suojelupoliisin (supo) arvion mukaan Active Club ei kuitenkaan muodosta Suomessa terroristista uhkaa. Kyse on supon mukaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaavasta ekstremistisestä toiminnasta.

- Suojelupoliisi seuraa erilaisiin ekstremistisiin ääriliikkeisiin liittyviä kehityskulkuja ja pyrkii ennakoimaan ilmiöitä, jotka voivat kehittyä kansallisen turvallisuuden uhkaksi, sanoo STT:lle supon erikoistutkija Anna Santaholma.

”Kykyä toimia vastustajia vastaan”

Active Clubin Telegram-kanavilla jaetaan säännöllisesti kuvia ja videoita kamppailuharjoituksista ja muusta treenaamisesta. Katuaktivismista kuvatun materiaalin perusteella jäsenet ovat esimerkiksi poistaneet lipputangoista sateenkaarilippuja ja liimanneet julkisille paikoille valkoista ylivaltaa mainostavia tarroja.

Viime aikoina Uudenmaan ulkopuolella toimivien paikallisryhmien kanavilla on mainostettu rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen (SML) itsenäisyyspäivän Suomi herää -mielenosoitusta.

Kyllönen sanoo STT:lle, että Active Club edustaa niin sanottua nationalismi 3.0 -strategiaa, jonka tarkoitus on juurruttaa äärioikeistolaisia arvoja yhteiskuntaan. Ideologialtaan Active Clubit ovat äärioikeistolaisia ja etnonationalistisia, ja ne jakavat kanavillaan muun muassa väkivaltaista ja vähemmistöjä epäinhimillistävää sisältöä.

Yhteiset kamppailuharjoitukset ovat verkoston matalan kynnyksen toimintaa, johon on helppo lähteä mukaan.

- Ei tarvitse välttämättä keskustella ideologiasta. Motiivi on houkutella uusia jäseniä äärioikeistolaiseen toimintaan urheilun, katuaktivismin ja estetiikan kautta, Kyllönen sanoo.

Harjoittelemalla rakennetaan hänen mukaansa myös valmiutta väkivaltaan.

- Pidän hyvinkin huolestuttavana sitä, jos äärioikeistolaiset arvot normalisoituvat ja väkivallan oikeuttamisen narratiivi yleistyy. Se on yhteiskunnallinen ongelma.

Myös supon Santaholma sanoo, että toisaalta kyse on itsensä kehittämisestä ja toisaalta väkivallan harjoittelemisesta.

- Harjoitetaan taitoja, jotta voitaisiin valmistautua valkoisen rodun puolustamiseen muualta tulleita vastaan.

- Me näemme uhkia siinä, että esimerkiksi mielenosoitusten yhteydessä kamppailulajiharjoittelu antaa kyvykkyyttä toimia ideologisia vastustajia vastaan.

Osastoja maailmanlaajuisesti liki 200

Active Clubin kasvu on ollut kansainvälisesti ripeää. Verkosto perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 2020. Tämän vuoden heinäkuun lopulla julkaistun raportin mukaan aktiivisia osastoja on 187 yhteensä 27 maassa.

Kyllönen sanoo, että verkosto levisi Suomessa nopeasti. Santaholma uskoo sen pyrkivän kasvattamaan täällä yhä jäsenmääräänsä.

Active Clubilla on yhteyksiä muihin äärioikeistolaisiin ryhmiin Suomessa, kuten sinimustaan liikkeeseen. Keväällä takaisin puoluerekisteriin päässeessä SML:ssä on muun muassa lakkautetun uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäseninä olleita.

Active Clubin liepeillä toimii myös Club 8 -verkosto, joka on kertonut ”uudelleenbrändäävänsä skinhead-alakulttuuria”. Se aloitti Active Clubin tavoin toimintansa vuonna 2023.

Kyllösen mukaan Club 8 toimii eri puolilla Suomea, mutta sillä ei ole erillisiä paikallisosastoja. Vähemmistöihin kohdistuvaa vihaa Club 8:n kanavalla ei jaeta. Se käyttää kuitenkin logoa, jossa on tunnettu natsisymboli.

Kanavallaan Club 8 julkaisee kuvamateriaalia kamppailuista ja muusta treenaamisesta sekä katuaktivismista. Julkaisujen perusteella se treenaa yhdessä Active Clubin kanssa.

Suomesta yhteyksiä myös ulkomaille

Suomen Active Club on verkostoitunut myös kansainvälisesti.

- Yhteydet ovat aktiivisia paitsi verkossa myös reaalimaailmassa. Kamppailutoimintaan liittyy erilaisia tapahtumia, joissa muodostetaan kontakteja. Ryhmät myös tekevät vierailuja toisiin maihin, Santaholma sanoo.

Suomen Active Club on toiminut myös Viron järjestön kanssa, jolla epäillään olevan yhteyksiä Ukrainan ultranationalistiseen Azov-prikaatiin. Telegram-kanavalla on kerrottu ainakin yhden suomalaisen Active Clubin jäsenen olleen Ukrainassa.

Supo on tunnistanut yksittäisiä äärioikeistotoimijoita, jotka ovat lähteneet Ukrainaan ja tulleet takaisin.

- Alueella on varmasti hankittu kokemusta ja koulutusta ja kansainvälisiä kontakteja, joita voidaan hyödyntää omassa toiminnassa. Näistä henkilöistä ei tällä hetkellä aiheudu terrorismin uhkaa Suomelle, Santaholma sanoo.

Tekijä: Simu Perälä, Jecaterina Mantsinen