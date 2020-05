Adlercreutz jyrähti oppositiolle: ”Kriisi on hoidettu varsin hyvin, jos tässä on meidän suurimmat ongelmat”

Muun muassa kansalaisten kasvomaskin käyttö puhutta paraikaa käynnissä olevassa eduskunnan lähetekeskustelussa valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamisesta.

DEMOKRAATTI Demokraatti

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz jyrähti maskeista puhuneelle oppositiolle.

– Kun opposition kritiikin kärki koskee maskeja ja sitä, että he kaipaisivat nyt hallitukselta selkeää komennusta esimerkiksi itse sitä käyttämään, niin voi todeta, että kriisi on hoidettu varsin hyvin, jos tässä on meidän suurimmat ongelmat, hän sanoi.

Adlercreutz painotti, että numeroiden valossa kriisiä on hoidettu hyvin.

– Kriisin aikana on myöskin opittu. Ilokseni voin todeta, että esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä toiminta on esimerkillistä tänään. Siitä iso kiitos Vantaan kaupungille ja esimerkiksi Suomen punaiselle ristille, hän sanoi.