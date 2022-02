Afrikassa aloitetaan mrna-rokotteiden valmistus – WHO kritisoi Afrikan kohtelua

Kuusi Afrikan maata alkaa itse valmistaa mrna-rokotteita koronatautia sekä muita tauteja vastaan, Maailman terveysjärjestö (WHO) kertoi perjantaina.

Maanosassa koronarokotteiden saatavuus on ollut heikkoa: helmikuun alussa vain hieman yli 11 prosenttia afrikkalaisista oli saanut täyden rokotesarjan. Parhaillaan vain yksi prosentti Afrikassa käytettävistä kaikista rokotteista on valmistettu Afrikassa.

Tilanteen korjaamiseksi Egypti, Kenia, Nigeria, Senegal, Etelä-Afrikka ja Tunisia valittiin ensimmäisiksi maiksi, jotka saavat käyttöönsä mrna-rokotteiden valmistukseen tarvittavaa teknologiaa WHO:n rokoteteknologian siirtokeskuksesta.

WHO perusti kansainvälisen keskuksen viime vuonna Etelä-Afrikkaan. Sen tehtävänä on varmistaa, että rokotevalmistajilla on taitoa tehdä mrna-rokotteita kansainvälisten standardien mukaisesti.