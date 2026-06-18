Kotimaa
18.6.2026 14:50 ・ Päivitetty: 18.6.2026 14:50
Afrikkalainen vessa-avustussotku päättyi kovaan petostuomioon
Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi keskiviikkona viisikymppisen naisen lähes kahden vuoden ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä avustuspetoksesta: Sambiaan ja Ghanaan rakennettujen käymälöiden haamulaskutuksesta.
Käymäläseura Huussi oli ilmoittanut itse lokakuussa 2023, että sen saamien kehitysyhteistyöhankerahojen käytöstä oli löytynyt epäselvyyksiä. Yhdistyksen hallitus teki poliisille rikosilmoituksen rahankäytön epäselvyyksistä Sambian kuivasanitaatio-ohjelmassa.
Nyt tuomion saanut nainen toimi yhdistyksen projektipäällikkönä sekä Sambian että Ghanan sanitaatiohankkeissa. Molemmista löytyi tutkittaessa erilaista vilunkia.
Syyttäjän mukaan nainen antoi avustuksesta päättävälle ulkoministeriölle (UM) vääriä tietoja hankkeiden rahoitukseen liittyvistä seikoista tai jätti kertomatta tai salasi olennaisia asioita.
YHDISTYKSELLÄ ei ollut syyttäjän mukaan luotettavaa työajanseurantajärjestelmää, vaan syytetty kirjasi itse työaikaansa. Yhdistyksellä ei ollut syyttäjän mukaan myöskään luotettavaa hankekohtaista kirjanpitoa.
Syyttäjän mukaan Sambian hankekumppaneille tilitettiin vuonna 2022 noin 63 000 euroa vähemmän kuin vuosiraportilla ilmoitettiin hankekumppaneiden toteutuneiksi kuluiksi. Vuonna 2023 varoja lähetettiin kumppaneille noin 126 000 euroa vähemmän kuin oli budjetoitu. Tuolloin vuosiraporttia ei syyttäjän mukaan laadittu lainkaan.
Ghanan paikallisille hankekumppaneille tilitettiin vuonna 2023 varoja ainakin 32 000 euroa vähemmän kuin oli budjetoitu.
Yhdistys ei myöskään palauttanut ylijääneitä varoja ulkoministeriölle.
- (Syytetty) on erehdyttämistarkoituksessa pitänyt yllä viranomaisten väärää käsitystä hankkeiden toteuttamisesta toimittamalla ulkoministeriölle väärennettyjä ja vääriä asiakirjoja sekä tietoisena ehtojen mukaisista tiedonantovelvollisuuksistaan laiminlyönyt ilmoittaa olennaisista muutoksista UM:lle.
Nainen myös aiheutti tai yritti aiheuttaa syyttäjän mukaan menettelyllään sen, ettei UM perisi avustuksia takaisin.
SYYTTÄJÄN mielestä nainen anasti Käymäläseura Huussin varoja maksamalla yhdistyksen tililtä sille kuulumattomia tai muuten perusteettomia maksuja sekä nostamalla tileiltä käteisvaroja yhteensä noin 225 000 euron arvosta.
Syyttäjän mukaan nainen yritti peitellä tekoaan muun muassa muuttamalla yhdistyksen toimintaohjesääntöä.
Lisäksi syyttäjän mukaan nainen väärensi yhdistyksen tilikautta 2022 koskevan tilintarkastuskertomuksen käyttääkseen sitä harhauttavana todisteena yhdistyksen taloudenpidosta.
Nainen myös laati tilintarkastajan hankeraportin ja lisäsi itse siihen yhdistyksen tilintarkastajan allekirjoituksen.
Syyttäjän mukaan nainen toimitti molemmat asiakirjat ministeriöön.
OIKEUDENKÄYNNISSÄ nainen tunnusti toimineensa tuomioesityksessä kuvatulla tavalla ja myönsi syytteet oikeiksi.
Naisen syyksi luettiin törkeä avustuspetos, törkeä kavallus ja kaksi väärennystä vuosien 2022 ja 2023 aikana.
- Ottaen huomioon tavoitellun hyödyn määrä ja tekoon kokonaisuutena sisältyvät elementit, käräjäoikeus toteaa, että kysymys ei ole omassa kategoriassaan vähäisestä teosta, oikeus totesi.
Naiselle tuomittiin vuoden ja yhdeksän kuukauden mittainen ehdollinen vankeusrangaistus ja 30 tuntia yhdyskuntapalvelua.
Nainen myös velvoitettiin maksamaan UM:lle väärinkäytetyt avustukset eli reilut 400 000 euroa korkoineen ja Käymäläseura Huussin konkurssipesälle 225 000 euroa viivästyskorkoineen.
Yhdistyksen uutisoitiin hakeutuneen tapahtuneen takia konkurssiin vuonna 2023.
Teksti: STT/ Johanna Latvala
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