SDP vaatii Helsingin hallisotkusta pääministerin ilmoitusta

Pääoppositiopuolue SDP vaatii Petteri Orpon (kok.) hallituksen Garden Helsinki -hallin rahoitusepäselvyyksistä pääministerin ilmoitusta. Simo Alastalo Demokraatti

– Lähdemme eduskuntaryhmässä ja SDP:ssä siitä, että pääministerin tulisi tässä tilanteessa antaa viipymättä eduskunnalle pääministerin ilmoitus, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo Demokraatille.

Käytännössä SDP vaatii siis myös eduskunnan kesätauon keskeyttämistä.

– On luonnollisesti puhemiehen tehtävä huolehtia siitä, että parlamentarismi toteutuu.

Tuppurainen perustelee vaatimusta Orpon antamien selvitysten ristiriitaisuudella. Hallitus päätti Garden Helsinki -hankkeen ehdollisesta rahoituksesta huhtikuun 2025 puoliväliriihessään.

– Jää epäselväksi muun muassa se, että mikä tässä on virkamieskanta valtiovarainministeriössä tähän hankkeeseen ollut. Tästä pääministeri on lausunut tavalla, joka ei ole johdonmukaista.

Pääministerin ilmoitukseen ei suoraan liity eduskunnan luottamusäänestystä. Lisää aiheesta Valtiovarainministeriö: Garden-hallihankkeen takausriskit arvioitiin liian suuriksi

SDP:n mukaan Garden Helsingin mittavaan 35 miljoonan euron valtiontukilupaukseen ei saisi jäädä myöskään epäilyjä vastavuoroisuuteen liittyvästä epäeettisyydestä. Hallihanke on julkisuudessa nähty vahvasti kokoomuslaisena projektina.

– Se on täysin kestämätöntä. Sen vuoksi pääministerillä olisi myöskin vastuu ja hänen olisi viisasta selvittää tämä rahoituskokonaisuus mahdollisimman perusteellisesti eduskunnalle.

Tuppurainen nostaa perusteeksi myös valtiontalouden tilanteen, johon Suomi on kokoomuslaisten ja perussuomalaisten johdolla ajautunut.

– Näin mittava julkisten varojen käyttö ilmeisen heppoisin perustein on kyseenalaista. Sen vuoksi pääministerin olisi syytä viipymättä tämä ilmoitus eduskunnalle tehdä.

Pääministerin ilmoitukseen ei suoraan liity eduskunnan luottamusäänestystä.

MYÖS muualta oppositiosta vaaditaan lisäselvityksiä Garden Helsinki -hallihankkeen tukipäätöksestä. Vasemmistoliitossa katsotaan pääministerin jo menettäneen luottamuksensa, vihreissä kaivataan uutta, avointa hakuprosessia.

Mediat ovat viime päivinä julkistaneet uutta tietoa huhtikuun 2025 puoliväliriihessä tehdyn 35 miljoonan euroa ehdollisen tukipäätöksen taustoista.

Helsingin Sanomien mukaan valtiovarainministeriössä tiedettiin hyvissä ajoin Vantaan kilpailevasta hallihankkeesta, vaikka pääministeri Orpo sanoi MTV Uutisille, ettei hallituksella ollut riihen aikaan tätä tietoa käytettävissään.

VIHREIDEN ryhmäpuheenjohtaja Oras Tynkkynen vaatii pääministeri Orpolta kunnollista selontekoa päätösprosessista ja sen tausta-aineistoista.

– Tietoja on tihkunut tipoittain, kun toimittajat ovat juosseet erilaisten hankkeessa mukana olleiden tahojen perässä, mutta eihän vaikkapa pääministerin vastauksista kirjallisiin kysymyksiin ole vieläkään kaikki asiat tulleet kunnolla ilmi. Perusteellinen selvitys olisi paikallaan, jotta saataisiin puhdistettua pöytä, Tynkkynen kommentoi Demokraatille.

Tynkkynen haluaisi myös arvion siitä, onko Helsingin hallihankkeessa riittävästi villoja. Hän nimittää hallituksen riihipäätöstä valtiontuesta yhden dian hakemuksen kaverihankkeeksi.

– Iltalehden jutussa kuvattiin, että hakemus on diaesityksessä yksi sivu. Mielelläni näkisin sen diaesityksen ja ominkin silmin pystyisin vähän arvioimaan, että kuinka uskottavilla aineistoilla tässä näin isoa rahapottia on haettu valtiolta.

Tynkkynen kertoo käyneensä vertailumielessä läpi Stea-avustusten hakukriteerejä ja sote-järjestöille annettuja ohjeita.

– Siellä pienimmät myönnetyt tuet ovat olleet 5000 euroa järjestöä kohti ja sen saamiseksi hakijan on täytynyt kahlata läpi 62-sivuinen avustusopas. Onhan se irvokasta, jos meidän arvokasta työtä tekevät sote-alan järjestöt joutuvat kahlaamaan 62 sivua hakuopasta läpi saadakseen 5000 euroa valtiontukea, ja jos kokoomuslaiset haluavat 35 miljoonaa omalle hankkeelleen, niin siihen riittääkin yhtäkkiä yksi dia.

Tynkkynen pitää mahdollisena, ettei valtiovarainministeriöllä ollut tieto Vantaan hallista ole tavoittanut Orpoa.

Tynkkynen peruisi hallituksen tukipäätöksen. Hän ehdottaa uutta, avointa prosessia, johon kaikki urheilu-tai kulttuuripaikkojen rakentamisesta kiinnostuneet hankkeet voisivat osallistua samoilla ehdoilla ja kunnollisilla hakemuksilla.

– Sitten voitaisiin nähdä, että pystyykö Garden Helsinki pärjäämään tällaisessa reilussa kilpailussa vaikkapa sitä Vantaan hanketta vastaan.

Tynkkynen pitää mahdollisena, ettei valtiovarainministeriöllä ollut tieto Vantaan hallista ole tavoittanut Orpoa.

– Jos pitää arvata, että onko uskottavin selitys pääministerin tietämättömyys vai se, että hän antaa väärää tietoa tarkoituksellisesti, niin kyllä minusta pääministerin tietämättömyys on aivan uskottava selitys. Pääministerin lausunto ei tietenkään pidä paikkaansa, koska hallituksella on ollut tiedossa tämä hanke. Olettaisin tai toivoisin, että liikunta- ja urheiluministerin osaamiseen kuuluisi tietää, että tämän mittakaavan hankkeita on eri puolilla Suomea vireillä.

– Vaikka pääministeri ei olisi itse tätä tiennyt, viimeistään hallituspuolueiden tai puheenjohtajien käsittelyssä joku olisi voinut nostaa käden pystyyn, että muitakin hankkeita on vireillä ja kuinka reilua on heittää kokoomuslaisten hankkeelle tällä tavalla 35 miljoonaa euroa, Tynkkynen sanoo.

VASEMMISTOLIITON eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen kutsuu Garden Helsingin tukimysteeriä aikamoiseksi sopaksi.

– Viimeisimmät käänteet Garden Helsingin osalta ovat vertaansa vailla. Pääministerin puheet ovat olleet ristiriitaisia ja viimeistään nyt on tullut selväksi, ettei pääministeri oli toiminut tavalla, joka on pääministerille sopivaa, Pekonen viestittää Demokraatille.

Tukipäätös ja sitä seuranneet käänteet hänen mukaansa myös osoittavat, ettei hallitus kuuntele asiantuntijoita.

– Orpon on vedettävä nyt johtopäätöksensä ja jätettävä hallituksen eronpyyntö välittömästi. Suomessa ei voi toimia tavalla, joka vaarantaa demokratian toteutumisen.

KESKUSTAN varapuheenjohtaja Markku Siponen hämmästelee tiedotteessaan pääministerin Orpon näkemystä, jonka mukaan Garden Helsingin tukea olisi pidetty perusteltuna.

– Uusien tietojen (HS 6.7. ja Yle 7.7.) valossa valtiovarainministeriön virkakunnan kanta avustukseen oli selkeän kielteinen. Tätä taustaa vasten tuntuu erikoiselta, että pääministeri kertoi eduskunnalle hankeavustuksen olleen perusteltu, varsinkaan kun mitään vaikutusarviota ei ollut tehty, Siponen sanoo.

– Oliko 35 miljoonan euron hankeavustus siis todellisuudessa perusteltu vain hanketta ajaneiden kokoomuslaisten mielestä ja onko tällöin asiassa kerrottu eduskunnalle koko totuus, Siponen kysyy.

Hän vaatii Orpoa ja hallitusta kertomaan totuuden tukipäätöksestä ja julkistamaan kaikki asiakirjat ja tausta-aineistot kansalaisten arvioitavaksi.

Juttua täydennetty maininnalla Markku Siposen tiedotteesta klo 11.16.