Ahdistelusyytökset saivat televisiojätti CBS:n johtajan jättämään tehtävänsä – Moonvesin asema ollut vaakalaudalla heinäkuusta lähtien

Yhdysvaltalaisen televisiojätin CBS:n johtaja Leslie Moonves (kuvassa) jättää tehtävänsä, kertoo muun muassa New York Times.

Moonvesin erosta ilmoitettiin pian sen jälkeen, kun New Yorker oli uutisoinut Moonvesia vastaan esitetyistä uusista ahdistelusyytöksistä.

Moonvesin asema on ollut vaakalaudalla heinäkuusta lähtien, kun New Yorker julkaisi jutun, jossa kuusi naista syytti Moonvesia seksuaalisesta häirinnästä. Naisten mukaan ahdistelua oli tapahtunut 1980-luvun ja 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen välillä. Tämän jälkeen CBS aloitti ulkopuolisen lakimiehen johtaman tutkinnan, jossa selvitetään syytöksiä. Tutkinta ei ole vielä päättynyt.

Sunnuntaina New Yorker julkaisi artikkelin, jossa esitettiin uusia ahdistelusyytöksiä Moonvesia vastaan.

Moonves ei saa erorahaa ennen kuin tutkinta ahdistelusta on taputeltu.

CBS kertoi Moonvesin eroilmoituksen yhteydessä, että yhtiö lahjoittaa 20 miljoonaa dollaria tai enemmän organisaatioille, jotka tukevat naisten tasa-arvoa työpaikoilla. Lahjoitus vähennetään Moonvesin mahdollisesti saamasta erorahasta. Moonves ei kuitenkaan saa rahaa ennen kuin käynnistetty tutkinta epäillystä ahdistelusta on saatu päätökseen.

Osa New Yorkerin haastattelemista naisista on väittänyt Moonvesin koskeneen tai suudelleen heitä väkisin työtapaamisen aikana. Kahden mukaan Moonves puolestaan uhkasi heitä fyysisesti tai uhkasi hidastaa heidän urakehitystään. Kaikkien kuuden naisen mukaan Moonvesin suhtautuminen heihin muuttui kylmäksi sen jälkeen, kun he olivat torjuneet tämän. Kaikki naiset myös kertovat kokeneensa, että

Moonvesin muuttunut suhtautuminen vaikutti negatiivisesti heidän urakehitykseensä.

New Yorker kertoo artikkelissaan myös, että Moonvesin ollessa yhtiön johdossa on seksuaalisesta häirinnästä syytettyjä miehiä ylennetty.