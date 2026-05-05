Aikalisä sote-ammattilaisia koskevaan lakiuudistukseen – Talentia: ”Näin iso uudistus pitää tehdä huolella ajan kanssa”

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölain kokonaisuudistus jatkuu yli vaalikauden. Ammattiliitot Talentia ja Super kiittelevät valmistelun saamaa aikalisää.

Päätös tarkoittaa, ettei sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölakeja yhdistetä tällä vaalikaudella. Näin ollen tietyt ammatit säilyvät laillistettavina, eikä ammattioikeuksia koskevaan sääntelyyn tule tässä vaiheessa muutoksia.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo, että asiakasturvallisuudelle ja työn laadulle on tärkeää, että sosiaalihuollon ammattien laillistettu asema säilyy.

– Tämän eteen Talentia on tehnyt ja tekee hartiavoimin vaikuttamistyötä koko lakiuudistuksen valmistelun ajan. On hyvä, että ammattihenkilölakien yhdistämiseen otettiin nyt aikalisä. Näin iso uudistus pitää tehdä huolella ajan kanssa, Karsio sanoo tiedotteessa.

Sosiaalialalla sosiaalityöntekijän, sosionomin, geronomin ja kuntoutuksen ohjaajan ammatit säilyvät nyt laillistettavina.

SUOMEN lähi- ja perushoitajaliitto Superille uudistuksessa on tärkeää, että asiakas- ja potilastyötä tekevien lähihoitajien ja perustason ensihoitajien rekisteröinti sekä nimikesuoja säilyvät.

– On tärkeää, että esimerkiksi lääkehoitoa toteuttaa ammattihenkilö sote-palveluissa, päiväkodissa tai koulussa. Tätä lähihoitajien työkentän laajuutta ja vastuullisuutta olemme tuoneet esille ja olemme tyytyväisiä siihen, että viestimme on kuultu, Superin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo tiedotteessa.

Inberg pitää hyvänä, että kokonaisuudistuksen valmisteluun käytetään riittävästi aikaa yli vaalikauden.

– Lähdemme siitä, että valmistelu jatkuu yhteistyössä ja lähihoitajat pysyvät jatkossakin nimikesuojattuina ammattihenkilöinä.

SOSIAALI- ja terveydenhuollon ammattihenkilölain kokonaisuudistus käynnistettiin kaksi vuotta sitten. Viime viikolla sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrottiin, että voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin tehdään tässä vaiheessa vain rajattuja muutoksia.

Uudistus kytketään jatkossa osaksi hyvinvointialueiden kehittämistä, jota valmistellaan parlamentaarisessa työryhmässä.

Talentian mukaan valmistelussa on edelleen muutoksia muun muassa ammattihenkilöiden kielitaitovaatimuksiin sekä tilapäisesti laillistettujen ammattihenkilöiden tehtävissä toimimisen sääntelyn yhdenmukaistamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Näitä rajattuja muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölakeihin odotetaan lausuntokierrokselle kesäkuun lopussa.