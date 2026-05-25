Lindtman: Tämä yksi jarru jumittaa koko Suomen kehitystä – päästäkää se irti

Perussuomalaisten jarrutushenki on tarttunut kokoomukseen, ja hallituksen yhdessä kiinni vetämä persujarru estää Suomen talouden modernisoimista sekä EU-vaikuttamistamme, demarien puheenjohtaja Antti Lindtman suomii. Demokraatti Demokraatti

Tampereen puoluekokouksen päätöspuheessaan Lindtman ihmetteli, miksi kokoomus on hylännyt urbaanit, liberaalit edistyslinjansa ja kääntynyt yhä enemmän perussuomalaiseen populismiin jossa kansalaisia pelotellaan tuomiopäivän tulolla.

– Ankeudesta on tullut uusi johtava poliittinen voima, Lindtman moittii.

Kehityksestä on tullut kirosana, ja lääkkeeksi hallituksesta tarjotaan Lindtmanin mukaan haikailua jonkinlaiseen kuviteltuun menneisyyden maailmaan.

Siellä ajetaan ikuisesti bensa- ja dieselautoilla, Suomi-iskelmä soi eikä tuulivoimaloita näy maisemaa häiritsemässä.

– Perussuomalainen jarru valtasi koko hallituksen. Näkymätön, tuntematon jarru hiljensi talouskasvun, ja Suomi jähmettyi, Lindtman listaa.

TÄMÄ NÄKYY Lindtmanin mielestä erityisen kirkkaasti Suomen EU-politiikassa: jarrutuksella laiminlyömme oman asemamme vahvistamista EU:ssa.

Perussuomalaiset leikkivät euroero-ajatuksella ja EU:ta hajottavien voimien kanssa, ja syövät samalla Suomen vaikutusmahdollisuuksia, puoluejohtaja paheksuu.

Lindtman haluaisi Suomen ajavan Euroopan vahvistamista. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa pitäisi hänen mielestään siirtyä määräenemmistöpäätöksiin, ettei Venäjä-mielisten maiden jarrutus enää halvaannuttaisi Ukrainan tukemista ja muuta päätöksentekoa.

Tähän Lindtman haluaa pyytää muilta puolueilta kannanottoja vielä tämän vuoden aikana.

– Erityisesti kokoomuslaisilta toivon, että puolue lähtisi uudelleen rakentamaan Suomen aktiivista linjaa tehokkaamman unionin rakentamiseksi.

OMA ENERGIA on parhaita turvallisuuden ja vakauden takeita Suomelle, Lindtman muistuttaa. Haave halvasta bensasta on öljyntuottaja-riippuvuuden lisäämistä.

– Nyt pitää rakentaa uusiutuvia ja päästöttömiä energialähteitä ja luvata halpaa tuulivoimaa ja halpaa aurinkovoimaa.

Näin vähennetään paitsi ulkomaankaupan alijäämää, myös talouden alttiutta fossiilisten polttoaineiden jyrkille hinnanmuutoksille.

Uudella puhtaalla teollisuudella, tekoälyllä ja kvanttiteknologialla tehostetaan samaan aikaan tuottavuutta, jalostusastetta ja yritysten kilpailukykyä.

OLENNAISTA paremman tulevaisuuden rakentamiselle on nuorten uskon ja toivon palauttaminen, Antti Lindtman sanoo.

Työmarkkinoilla ”perussuomalainen jarru” on hänen mielestään heikentänyt etenkin naisten asemaa.

– Työelämän turvaa heikennetään. Perusteettomia pätkätöitä lisätään. Raskaussyrjinnän riski kasvaa. Tasa-arvo ei etene, se taantuu, Lindtman luettelee nykyisen hallituskauden virheitä.

Kaikki tämä vinoon mennyt kehitys täytyy hänen mielestään kääntää takaisin jengoilleen, jos puolue pääsee hallitusvastuuseen. Siinä tarvitaan työmarkkinaosapuoltenkin yhteistyötä.

– Tähän työhön kutsumme mukaan myös yrittäjät, työnantajat ja suomalaisen elinkeinoelämän.

HALLITUKSESSA SDP palauttaisi ay-jäsenmaksujen verovähennyksen, rankaisisi työmarkkina- ja palkkarikollisuutta ja korjaisi työrauhalainsäädäntöä tasapuolisemmaksi.

SDP lupaa kumota pielessä olevat pätkätyölain pykälät, samoin valtakunnansovittelijalle annetaan paremmat neuvotteluvaltuudet.

Aikuiskoulutustuen palauttamisella autetaan myös varttuneempia ihmisiä pysymään työn muutoksissa mukana ja oppimaan uusia työelämätaitoja. Hoitotakuukin otetaan taas käyttöön tosissaan.

Lindtman sanoo uskovansa, että suomalaiset kyllä ymmärtävät julkisen talouden säästöjen ja sopeutusten tarpeen, ja tulevista vaikeista päätöksistä pitää puhua rehellisesti.

– Vastuullisuus ei ole saksimista ja sillä ylpeilyä, vaan kykyä luoda kasvua, luottamusta huomiseen sekä kykyä laittaa työllisyys ja kasvu asialistan kärkeen.

Lindtmanin visiossa tämä tehdään yhteistyöllä – mutta se yksi hidastava tekijä pitää yhteiskunnan ajattelutavasta purkaa:

– On aika vapauttaa perussuomalainen jarru. Suomi tarvitsee uutta vauhtia ja uuden, vakaan suunnan.