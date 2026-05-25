25.5.2026 14:00 ・ Päivitetty: 25.5.2026 14:57
Korkea kannatus piti SDP:n sisällä kytevän keskustelun kohtalaisen maltillisena
SDP:n puoluekokouksesta puuttui tällä kertaa kenties se suurin draama, koska keskeisistä henkilövalinnoista ei tarvinnut äänestää.
Puheenjohtaja Antti Lindtman ja puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi kukitettiin jatkokaudelle ilman haastajia.
Tampereella hyväksyttyjen sääntömuutosten vuoksi heidän pestinsä ovat katkolla jo kahden vuoden kuluttua, eli eduskuntavaaleja seuraavana vuonna.
Myöskään odotetusta varapuheenjohtajavaalista ei saanut sellaisia otsikoita kuin jotkut kenties odottivat.
Eduskuntaryhmän ”kapinallisiin” eräissä äänestyksissä ja teemoissa lukeutunut Nasima Razmyar säilytti lopulta asemansa ensimmäisenä varapuheenjohtajana selvin luvuin. Luottamushenkilötaustainen Niina Malm jatkaa niin ikään toisena varapuheenjohtajana.
Valistunut arvio ennen kokousta oli, että uusimaalainen ensimmäisen kauden kansanedustaja Pinja Perholehto nousee varapuheenjohtajistoon. Näin myös kävi. Perholehdon ympärillä oli aistittavissa jopa jonkinlaista kokoushurmosta.
Samankaltaista kuhinaa sai osakseen myös puoluevaltuuston puheenjohtajaksi noussut 22-vuotias Emilia Kangaskolkka, joka nuoresta iästään huolimatta tähtää jo toisiin eduskuntavaaleihinsa.
VARAPUHEENJOHTAJISTOSSA pitkään ollut Matias Mäkynen ei hakenut jatkoa tehtävässä.
Mäkynen on omalla nimellään ja julkisesti haastanut puolueen talouslinjaa. Puolueväen kannattaa arvostaa toimintatapaa, jossa ei huudella puskista.
Mäkynen ei ole kritiikissään suinkaan yksin. Kokoluokasta saa jonkinlaisen käsityksen vaikkapa siitä, että Helsingin Sanomien mukaan esimerkiksi ehdotus niin sanotun velkajarrun höllentämisestä sai puoluekokouksessa sähköisessä äänestyksessä noin 36 prosentin kannatuksen. Ehdotus pyrkimyksestä muuttaa EU-sääntöjen velkatarkastelua Suomelle edullisempaan suuntaan sai noin 42 prosentin kannatuksen.
Käytäväpuheissakin pidettiin selvänä, että SDP:n korkea kannatus suojelee nykylinjaa ja pitää suurimmat mölyt mahassa.
On hyvä ymmärtää, että puolueessa on aina isohko joukko ihmisiä, jotka ovat istuvan johdon kanssa eri mieltä. Näin on täysin riippumatta siitä, onko johdossa niin sanottuja vasemmistodemareita tai oikeistodemareita.
Jotkut ilmaisevat turhautumisensa suoremmin kuin toiset ja odottavat poliittisten tuulten kääntymistä.
Lindtmanin kolme vuotta sitten puheenjohtajavaalissa haastanut Krista Kiuru ei tällä kertaa hakenut puheenjohtajaksi, mutta Kiurukaan ei ole katoamassa minnekään. Kiuru löysi paikkansa puoluejohdosta Satakunnan edustajana puoluehallituksessa.
