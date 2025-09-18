Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

18.9.2025 12:00 ・ Päivitetty: 18.9.2025 12:00

Airbnb-turistien määrä kasvaa – Eniten palvelua käyttävät saksalaiset

LEHTIKUVA / AFP PHOTO / LIONEL BONAVENTURE
Lyhytaikainen asunnonvuokraus on herättänyt myös kritiikkiä eri maissa ja kaupungeissa. Suomessa sitä on vastustettu esimerkiksi Rovaniemellä.

Ulkomaisten matkailijoiden majoituksen lyhytvuokrausten määrä kasvoi Suomessa viime vuonna kolmanneksella edellisvuoteen verrattuna, kertoo Business Finland.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lyhytaikaisen Airbnb-tyyppisen vuokrauksen osuus on noussut Business Finlandin mukaan jo yli 30 prosenttiin ulkomaisten matkailijoiden kaikista maksullisista yöpymisistä.

ULKOMAISET matkailijat viettivät Business Finlandin mukaan viime vuonna Suomessa yli 2,7 miljoonaa yötä lyhytaikaisessa vuokramajoituksessa.

Eniten lyhytaikaista vuokramajoitusta Suomessa hyödynsivät saksalaiset matkailijat.

Vuoteen 2019 verrattuna lyhytaikainen vuokramajoitus on kasvattanut suosiotaan lähes 50 prosenttia. Vuonna 2019 lyhytaikaisen vuokramajoituksen osuus ulkomaisten matkailijoiden kaikista maksullisista yöpymisistä oli 21 prosenttia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
17.9.2025
Työttömän peruspulma: ”Päättäjät eivät tiedä tai tunnusta tosiasioita”
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
17.9.2025
Arvio: Heikki Ojasen kirjassa sivistyksen hiipuminen on suurempi vaara kuin ydinsota
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU