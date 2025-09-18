Talous
18.9.2025 12:00 ・ Päivitetty: 18.9.2025 12:00
Airbnb-turistien määrä kasvaa – Eniten palvelua käyttävät saksalaiset
Ulkomaisten matkailijoiden majoituksen lyhytvuokrausten määrä kasvoi Suomessa viime vuonna kolmanneksella edellisvuoteen verrattuna, kertoo Business Finland.
Lyhytaikaisen Airbnb-tyyppisen vuokrauksen osuus on noussut Business Finlandin mukaan jo yli 30 prosenttiin ulkomaisten matkailijoiden kaikista maksullisista yöpymisistä.
ULKOMAISET matkailijat viettivät Business Finlandin mukaan viime vuonna Suomessa yli 2,7 miljoonaa yötä lyhytaikaisessa vuokramajoituksessa.
Eniten lyhytaikaista vuokramajoitusta Suomessa hyödynsivät saksalaiset matkailijat.
Vuoteen 2019 verrattuna lyhytaikainen vuokramajoitus on kasvattanut suosiotaan lähes 50 prosenttia. Vuonna 2019 lyhytaikaisen vuokramajoituksen osuus ulkomaisten matkailijoiden kaikista maksullisista yöpymisistä oli 21 prosenttia.
